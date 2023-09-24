Tac Mahal’de Sefo zamanı

İzmir Körfezi'nin en güzel yerlerinden Bayraklı Turan'da 14 yıldır eğlence hayatına yön veren Tac Mahal Club, Yekta Alabay ve Ayhan Zirek ortaklığında renkli gecelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İzmir'in gözde mekanı, bu hafta rap müziğin başarılı ismi Sefo'yu dinleyicileriyle buluşturdu.

Geçtiğimiz sene Tac Mahal ailesiyle iki kez bir araya gelen genç rapçi, üçüncü buluşmasını bu hatfa gerçekleştirmiş oldu. Simsiyah kostümüyle mikrofon başına geçen Sefo, birbirinden hareketli parçalarıyla temposu yüksek bir geceye imza attı. İzmir'de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, "Çok şanslısınız, kıymetini bilin" yorumunu yaptı.

İZMİR BENİM İÇİN BİR BAŞKA

Sevilen çalışmalarını arka arkaya sıralayan başarılı rapçi, repertuarının neredeyse tamamını mekanı dolduran müşterileriyle birlikte söyledi. 2023 yazının kendisi için hareketli geçtiğini, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da konserler verdiğini dile getiren Sefo, sevenleriyle Tac Mahal'de yeniden buluştuğu için mutluydu. Sahne çalışmaları için İzmir'e sürekli gelip gittiğini belirten genç rapçi, "Aslen Samsunluyum ama benim İzmir'de de evim var. Bu şehri seviyorum ve burada daha uzun süre kalmak istiyorum fakat işlerden dolayı pek fırsat olmuyor. Eğer burada yaşarsam da Tac Mahal'e hem konsere hem de eğlenmeye gelirim" şeklinde konuştu.

16 Mart'ta doğum günü olan ve 2024 Mart ayında 26 yaşına girerken albüm çıkarmayı düşündüğünü söyleyen Sefo, albümün yetişmemesi durumunda single ile yola devam edeceğini söyledi. Sefo konserinin ardından görevi devralan DJ Murat Çakır ise çaldığı popüler parçalarla tempoyu yüksek tuttu. Geç saatlere kadar DJ kabininde olan Çakır, mekan müşterilerine eğlenceli bir gece yaşattı.

GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Haftanın 6 günü gece 00.00'dan 03.30'a kadar açık olan ve yoğun bir yaz dönemi geçiren 750 kişi kapasiteli işletme, bu sezon da doludizgin eğlencelere ev sahipliği yaptı. 14 senedir İzmir yaz gecelerinin vazgeçilmez adresi olan Tac Mahal Club'un ortakları Yekta Alabay ve Ayhan Zirek, "Böyle bir mekanın başında olmak her ne kadar yorucu olsa da bize keyif veriyor. Hem İzmirlilerin hem de yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmaya devam edeceğiz. Kapı güvenliğine verdiğimiz önem kadar iç güvenlik konusuna da dikkat ediyoruz. Önceliğimiz, gelen müşterilerin gönlünce eğlenip, herhangi bir sorun yaşamadan buradan ayrılması. Kimsenin huzurunun bozulmasını istemiyoruz. Her yıl olduğu gibi 14. sezonumuzda da bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.