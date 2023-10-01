29 Eylül Dolunay’ı her burcu derinden etkiliyor

KOÇ:

Bu Dolunay, özbenliğinizin yansımasını bulabileceğiniz bir ayna olarak kendinizi kontrol etme imkanı sağlayacak. Belki çok fazla kendi iç dünyanızda yaşıyorsunuz ve bu sizin yeteri kadar parlamanızı engelliyor.

Kendinizi yeniden keşfetmenin ve bulunduğunuz yaşam çerçevesinin koşullarına göre yeniden tanıtmanın tam zamanı olabilir.

Özet olarak; bu Dolunay, yaşamdaki kimliğinizi, içselliğinizi dış dünyaya nasıl yansıtacağınızı planlayan bir yönetmen olmanızı sağlayacak.

BOĞA:

Dolunay, sizin ruhsal ve sezgisel yanınızı ortaya çıkaracak.

Bu Dolunay, duygusal tarafınızla temasa geçerek kendizi keşfetme yolunda adım atmanızı sağlayacak bir kozmik izin belgesidir.

Geçmişinizde sizi etkileyen olayların cevaplarının alıştığınız şekliyle maddi dünyadan değil de, daha derin duygularınızdan geldiğini kabul etmek size zor gelebilir. Sizden çok fazla beklenti içinde olanları da affedin.

İyileşmek, kendinizde ve ilişkilerinizde güvenli bir rotaya odaklanmanın zamanı geldi.

İKİZLER:

Kendinizi, çevrenizle daha fazla bağlantılı ilişkilerinizde daha anlamlı ve uzun süreli duygular içinde olacaksınız.

Kalıcı ve karşılıklı güvene dayalı bağlantılarınızı nasıl daha akılcı takip edebileceğiniz konusunda kafa yormanızın zamanıdır.

İşte göreviniz: Arkadaş gruplarınızda istikrarı, güvenliği ve emniyet duygusunu teşvik etmeye odaklanın. Harcadığınız çabayı ve karşılığında ne aldığınızı düşünün. Bu dostlukları geliştirin ve sosyal yaşamınızın daha da ödüllendirici ve tatmin edici hale gelmesini izleyin.

YENGEÇ:

Bu Dolunay tamamen kariyerinizle, sosyal itibarınızla ve hak ettiğiniz tanınmayla ilgilidir.

Seçtiğiniz yolda parlamanın zamanı geldi. Ancak burada ailenizin sizden olan beklentileri konusu bir problem olabilir.

Bu beklentiler, sizin üzerinizde kısıtlamalar yaratabilir. Dolunay kariyerinizde değişiklikler getirebilir.

Profesyonel olarak neyle tanınmak istiyorsunuz? Dünyaya nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?

Hayallerinizi destekleyecek ilişkileri belirleyin ve bunları geliştirin. Ve yolunuza engel olabilecek bağlantıları tekrar aramaktan korkmayın.

ASLAN:

Çevrenizden doğru destekler ararken zorlanabilir, zor durumda kalabilirsiniz. Çünkü, büyük resmi görmenizi engelleyen, küçük konulara biraz fazla kapılmışsınız. Kendinizi farklı bakış açılarına açın. Bir arkadaşınızdan, iş yerinde yakın olduğunuz kişilerden, hatta ailenizden gelebilecek küçük yorumlara takılıp kalmayın. Bu süreçte, bazı gerilimler yaşanabilir.

Ufkunu genişletmekle ilgili olarak, dünyaya daha geniş bir mercekle bakmalısınız. Daha geniş bir bakış açısı, ruhunuzu daha parlak hale getirecektir.

BAŞAK:

Gerçek benliğinizi kucaklamanın ve kim olduğunuz gerçeğini kabul etmenin zamanı geldi. Görüyorsunuz, Başaklar aşırı düşünme ve kendi kafalarının içinde sıkışıp kalma, nasıl algılandıkları ve başkalarını memnun etmek için ne yapmaları gerektiği konusunda endişe etme konusunda bir ustalığa sahiptir. Dolunay, kendinizle samimi konuşmalar yapmanıza olanak verecek. Başkalarının ne istediğinizi veya neye ihtiyacınız olduğunu bilmelerini sağlayın.

Bunu yaptığınızda, başkalarında destek alma konusunda daha donanımlı olursunuz.

TERAZİ:

Yaratıcı ilham dalgalarına ve fikir fırtınalarına hazır olun. Bu süre zarfında, çevrenizdeki kişilere daha fazla alan sunarak, bağlantılarınızı güçlendirdiğinizi fark edeceksiniz. Ancak, bu dolunayın gerçek etkisi; geçmişe ait ilişkilere veda etmek ve mevcut ilişkilerinize sağlıklı sınırlar sunmak için bir fırsat sağlamasıdır.

Kendinizi güvenle savunmayı veya çok fazla taviz vermekten kaçınmayı unutmayın.

İlişkilerinizde, sabırla liderlik yapmaya çalışın. Seçimlerinizde kontrolü elinize alın. Bu dolunay senin parlama zamanın.

AKREP:

Akrep, sen olağanüstü derecede gizemli manevi bir ruhsun, ama zaman zaman oldukça inatçı olabileceğin gerçeğini de görmezden gelemeyiz. Bu Dolunay, yaşamda sizi geriye bırakan kalıpları bir kenara atmanızı sağlayacak.

Artık kendinle samimi olmanın zamanı geldi. Günlük ritüellerinizden kurtulun. Bu şekilde, olayları daha iyi analiz ederek, atılması gereken adımları daha bir kararlı atacaksınız.

Bazı yaşamsal deneyimlerinizin size zarar verdiğini görerek, onları hayatınızdan çıkaracaksınız.

YAY:

Dolunay, sadece tutku ve heyecan alanınızı aydınlatmakla kalmayacak.

Ayni zamanda, Yönetici gezegeniniz Jupiterin son zamanlarda gerilemesiyle, hayatınıza ve alışkanlıklarınıza ekstra bir analizci gözle bakacaksınız.

Bu arada, gündelik streslerinizi bir kenara bırakarak, eğlanceli yerlerde bulunmaya gayret edin.

Yay enerjisi, tamamen özgürlüğe ve keşiflere dayanır. Bu dolunay, sizi o maceracı ruhu tam olarak kucaklamaya çağırır. Yapmanız gerekenlerle, gerçekten yapılması gereken şeyler arasında tatlı bir denge bulmak önemli.

OĞLAK:

Bu Dolunay; hayatınızın ev, aile ve yetiştirilme tarzınızla ilgili kısmını aydınlatacak etkiler verecek. Geçmişte kalan bazı eski duygularınızın yeniden yüzeye çıktığını fark edebilirsiniz.

Bu sizde bazı tedirginlikler yaratabilir. Bu nedenle, bir adım geri çekilme, biraz nefes alma molasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Kendinizle samimi bir konuşma yaptığınızı hayal edin. Dürtünüzün, hırsınızın ve arzularınızın gerçekte nereden geldiğini keşfedin. Geçmişinizdeki etkiler nelerdi ve konu kendi standartlarınızı belirlemeye geldiğinde hala geçerli mi?

KOVA:

Dolunay, beyninize ciddi eksersizler yaptıracak. Kendinizi, büyüleyici konulara dalmaya hevesli ve hatta belki kendi inançlarınızdan bazılarına meydan okurken bulacaksınız.

Siz doğuştan insancılsınız, her zaman dünyayı yaşanacak yer haline getirmeye çalışıyorsunuz.

Ama işin ilginç yanı şu: ev ve aile hayatınız şu anda biraz titrek ve gergin olabilir. Her türlü düşünceye açık bir bakış açısını koruyarak, elde edebileceğiniz bilgi ve iç görünüz size yeni ufuklar açacak.

BALIK:

Balık Burcu, derin duyarlılığı, sezgileri ile yaşamın manevi yönünü anlama konusunda doğaldır. Bu dışa yönelik duyarlılıkların bir kısmını içsel olarak kendinize yönlendirirseniz, ilişkileriniz konusunda çok fazla incelik göreceksiniz. Dolunay, sizin üzerinizde bu tür bir etki yaratacak. Gerçekten ne istediğinizi açmanın ve dürüst olmanın zamanı geldi. Mali durumunuza ve maddi eşyalarınıza bir göz atın. Bunlar gerçek benliğinizle uyum içinde mi? Finansal açıdan iç araştırmalar yapmak için uygun anlar.