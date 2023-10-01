Kadın yetenekler piste çıkıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen R25 Kadınlar Kupası'nın 3. yılında genç yetenekler şampiyonluk için yarışacak. Motor sporlarında hız, adrenalin ve heyecanın bir arada yaşandığı Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı bugün İzmir Park Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

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Ülkemizin dört bir yanından gelecek sporcular, şampiyonada büyük çekişme yaşayacak. Sporcular pist branşında Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nın yanı sıra 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500 ve 125 SP sınıflarında mücadele edecek. Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN sınıflarında yarışlar düzenlenecek. Türkiye'nin yetenekli kadın sporcuları için Yamaha Kupası'nın büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Türkiye'nin yetenekli gençleri spora kazandırma çabası var. Gençlerimiz de bu konuda çok ilgili. Yamaha Kupası üçüncü yılında onlarca yeni genç kız kardeşimiz yarışmacılarımızı motor sporlarına kazandırdı. Diğer markalarımızı da genç yeteneklerimizi dünya arenasına çıkarmak için daha fazla destek vermelerini bekliyoruz" dedi.