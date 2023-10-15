2023’e bu şarkılar damga vurdu

1. Melike Şahin DİVA YORGUN

Gönlüne söz geçiremeyenler için söylediğini belirten Melike Şahin'in 'Diva Yorgun' şarkısı ilk sırada yer alıyor.

Çıkış yaptığı günden beri müzik platformlarında sürekli dinlenen ve aynı zamanda indirilen şarkıların başında geliyor. Mabel Matiz'in sözlerini yazdığı Diva Yorgun şarkısı uzun süre gündem olmayı sürdürdü. Şimdi ise her yerden bu şarkıyı duyabilirsiniz.

2. Buray OLMUŞUM LEYLA

Milyonların sevgilisi haline gelen Buray, çıkardığı şarkılarla ön plana çıkmayı sürdürüyor. Olmuşum Leyla şarkısı da diğer şarkıları kadar hit olmayı başardı. Türkiye ve yurt dışında isminden çokça söz ettiren Buray'ın Olmuşum Leyla şarkısının söz ve müziği ise Emrah Karakuyu'ya ait. 11 Ağustos'ta sevenleriyle buluşan bu şarkı 2023'ün en çok dinlenenleri arasında yerini almayı başardı.

3. İrem Derici YAZ GÜLÜ

Her yaz çıkardığı şarkılarla ve çektiği kliplerle beğenilen İrem Derici bu sene de en çok dinlenilenler listesinde yerini alan Yaz Gülü şarkısını çıkarmıştı. Yayınlandığı ilk günden bu yana çok fazla dinlenen ve izlenen 'Yaz Gülü' şarkısının sözü, müziği ve düzenlemesi Onur Özdemir'e ait.

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4. Semicenk MESAFE

Semicenk son zamanların en çok dinlenen ve beğenilen şarkıcıların başında geliyor. Şarkının klibi de fazlasıyla dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın 2006 yılında aynı ismi taşıyan albümde yer alan, sözü ve müziği de Serdar Ortaç'a ait olan 'Mesafe' şarkısını yeniden düzenledi. Klipte ise 25 klasik otomobilin olduğu bir garajı tercih etti. Bunun yanı sıra klip çekiminde 65 kişilik bir ekip görevlendirildi. Bu yeni haliyle de fazlasıyla beğenildi ve 2023'ün en çok dinlenilen şarkılarından biri haline geldi.

5. Simge Aşkın OLAYIM

Uzun zaman önce çıkan 'Aşkın Olayım' şarkısı bu yıl da Simge'nin en çok dinlenen şarkılarından birisi oldu. 2023 yılında şarkı platformlarında da gördüğümüz Aşkın Olayım ciddi bir dinleme kapasitesine ulaştı. Hatta 2019 yılından bu yana en çok dinlenen şarkı olmayı da hiçbir zaman bırakmadı. Aynı zamanda bu şarkının yazarı da Onur Özdemir.

6. Myke Towers LALA

Yabancı şarkılara bakacak olursak 2023 yılının en çok dinlenenleri arasında Myke Towers'ın LALA şarkısı yer alıyor. Eğlenceli bir müziğe sahip olan LALA'yı mutlaka dinlemelisiniz. Aynı zamanda bu şarkı 1.2 milyon beğeniye ulaşırken 262.8 milyon kişi tarafından izlendi. Bu veriler ise şarkının ne kadar hit olduğunun bir kanıtı.

7. Miley Cyrus FLOWERS

Miley Cyrus her zaman çıkardığı şarkılarla dikkat çekmeyi başaran bir şarkıcı. Flowers şarkısı da 2023 yılında fazla dinlenen şarkılardan birisi. Şarkı çıktığından beri bütün dünya bunu konuşur oldu. Herkesin dilinde olan Flowers ile ilgili çok fazla iddia da söz konusu. Eski eşine yazdığı söylenilen şarkının asıl yazılma amacıyla ilgili Miley Cyrus'tan açıklama gelmedi. Ama yine de şarkıyı mutlaka dinlemelisiniz.

8. David Kushner DAYLİGHT

Hem müziğiyle hem sözleriyle ilgi çeken Daylight da oldukça güzel bir şarkı. Sözlerini Türkçe diline çevirdiğimizde 'Aynı anda hem seviyorum hem nefret ediyorum. Sen ve ben aynı sarmaşıktan zehir içtik' nakaratıyla karşılaşıyoruz. Eğer şimdiye kadar dinlemediyseniz mutlaka açın ve Daylight şarkısına siz de eşlik edin.

9. Eslabon Armado, Peso Pluma ELLA BAİLA SOLA

Listemizde sonlara yaklaşırken Meksikalı bir şarkıdan bahsedeceğiz. Ella Baila Sola müziğiyle ve sözleriyle, birbiriyle uyumuyla ruhunuzu dinlendirecek. 2023 yılının en çok dinlenenleri arasında önemli bir yer sahip olan şarkı, çıktığı hafta boyunca listelerde de yerini korudu. Hala en çok dinlenenler arasında bulunuyor.

10. Taylor Swift CRUEL SUMMER

Son olarak Taylor Swift'in Cruel Summer şarkısından bahsedelim. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı olan Swift'in yedinci stüdyo albümü Lover'dan bir şarkısı olan Cruel Summer, dinleyicileri tarafından beğenildi. En iyi çalışmaları arasında yer alan şarkıya single yapması ise uzun zamandır bekleniyordu.