Ten renginize uygun ojeyi seçin

Ojeler, narin ellerimizin en önemli tamamlayıcılarıdır.

Bu sebeple de seçtiğiniz renkler aynı zamanda ten renginize de uyumlu olmalıdır. Ten renginizle uyumlu ojeler sayesinde elleriniz ve parmaklarınız çok daha iyi görünecek. Son zamanlarda kalıcı ojeler de ön planda. Tırnaklarınızı çok boğmayacak, abartılı modellere kaçmayacak şekilde nail art tercih edebilirsiniz.

Peki sizler, hangi tonlarda ojelere öncelik vermelisiniz?

AÇIK TENLİLERE RENKLİ OJELER

Eğer çok açık bir teniniz varsa daha çok renkli ojeler tercih edebilirsiniz.

Pembe, mürdüm ve kırmızı renkli ojeler kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak nude renkler de sürebilirsiniz çünkü açık tenlerde bu tonlar fazlasıyla güzel ve şık görünecektir. Bej ya da kahverengi tonları tercih etmek parmaklarınızın daha soluk görünmesine neden olacaktır. Ayrıca açık tenli kadınlar sarı tabanlı ojelerden de uzak durmalılar. Nail art modellerinin de tırnaklarınızı çok daha güzel göstereceğini söylememiz gerekiyor.

BUĞDAY TENLİLERE CANLI RENKLER

Eğer çok açık teniniz yoksa ya da koyu tenli değilseniz de hangi renkleri tercih etmeniz gerektiğini söyleyelim.

Buğday tenlerde şeftali, mercan, turuncu ve altın tonları kullanılabilir. Aynı zamanda canlı renkler buğday tenlerde çok daha dikkat çekici görünecektir. Eğer isterseniz koyu renkli ojeleri de tercih edebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durumdur çünkü buğday tenli kadınlara hemen hemen her renk yakışıyor.

ESMERLERE PASTEL TONLAR

EĞER biraz daha koyu bir tonunuz varsa o zaman da sizlere önereceğimiz bu renkleri denemelisiniz. Açık renklerden ve nude tonlardan kaçınmalısınız. Çünkü koyu tende açık renkler çok da dikkat çekici durmayacaktır. Bu sebeple esmer/ bronz teniler pastel renkler ya da koyu tonlar tercih edebilirsiniz. Örneğin, bordo, koyu kırmızı ya da yeşil tonları sürebilirsiniz.

Eğer parmaklarınız uzunsa protez tırnak da kullanmayı seviyorsanız koyu ve sade modelleri değerlendirin.