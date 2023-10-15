Wyndham Grand İzmir Özdilek sonbaharı selamladı

Wyndham Grand İzmir Özdilek, iş dünyasının önemli isimlerini "Sonbahara Merhaba" davetinde ağırladı. Otelin havuz başında düzenlenen gecede konuklara, Türk mutfağının yanı sıra İtalya, İspanya, Meksika ve Japonya'ya özgü lezzetler ikram edildi. Misafirler, etkinlikte sahne alan Aegean Band'in seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenceli saatler geçirdi.

Açılış konuşması yapan Otel Genel Müdürü Sabih Duralı, "Geçen sene bu organizasyonumuzda bir araya geldiğimizde geçmişten geleceğe otelcilik adına İzmir'de neler yaptığımızı anlatan bir konuşma yapmıştım. Geçmişi anlatmak kolay olsa da bugün, geleceğe dair bir şeyler söyleyebilmek çok mümkün değil. Bu yılın ilk 6 ayı bildiğiniz gibi oldukça zorlu geçti. Son birkaç aydır ancak belli seviyelere gelebildik. Artık 2024 yılı için en iyi şekilde hazırlanma vakti" dedi. 'Şehrin En İyi Oteli' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve en iyi hizmeti sunmanın bir alışkanlık olması gerektiğine inanıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde geçmiş 5 yılda olduğu gibi 2022 yılında da dünya çapındaki Wyndham otelleri arasında "Best of Wyndham Grand" ödülüne layık görüldük. 2024'te de başarılarımıza yenilerini eklemeyi hedefliyoruz" dedi.