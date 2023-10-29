Bu helvacıda her şey 95 yıl önceki gibi

İhsan Helvacı, İzmir'in tarihi semtlerinden Basmane'de, 1928 yılında açılan helva- tahin dükkanının üçüncü kuşak temsilcisi olarak 66 yıldır mesleğini sürdürüyor. 76 yaşındaki İhsan amca, 10 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığı mesleğini gururla devam ettirirken, ömrünü verdiği mesleğinin adını soyadında taşıyor. Her gün aynı saatte iş yerini açıp aynı saatte kapatan İhsan Helvacı, ürünlerini Manisa Akhisar'daki imalathanelerinde üretiyor, daha sonrada İzmir'de bulunan dükkanına getirerek satışını gerçekleştiriyor. İhsan amcanın yeğeni Kemal Helvacı da, tarihi dükkanı internet ortamına taşıyarak oradan da asırlık lezzeti müşterilere ulaştırıyor.

ÜNÜ TÜRKİYE'YE YAYILDI

Ömrünü mesleğine adayan İhsan Helvacı, iş yerindeki; dolap, sandalye, vitrin gibi eşyaları değiştirmeyerek İzmirlilere nostaljik bir görüntü oluşturuyor. Dükkandaki mermer, vitrin ve kullanılan malzemeler 70 yılı devirirken, iş yeri bu özelliğiyle tarihten izler taşıyor. 95 yıldır aynı iş yerinde hizmet veren İhsan Helvacı'nın namı da bu nedenle Türkiye sınırlarını aştı. Asırlık dükkanın lezzetini bilenler, kentte bu iş yerine uğrayıp alışveriş yapmadan gitmiyor. Mesleğe 10 yaşında başladığını ifade eden İhsan Helvacı, "Burada sattığımız her şey günlüktür, tamamen doğal. İçerisinde koruyucu maddesi bulunmamaktadır; kendi öz malımız. Dükkanımız, 1928'de babamız Mehmet Helvacı tarafından açıldı. Bizler İzmir'de doğduk, bu dükkanın içinde büyüdük. Haliyle babamızın işini yapmaya başladık. İki tane daha abim vardı, onlar rahmetli oldu. Dükkanı şimdi ben çalıştırıyorum. Ben 10 yaşımda bu mesleğe başladım ve kendimi bildim bileli bu dükkanın içindeyim. Hala çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Kendisinden sonra mesleği sürdürecek kişinin yeğeni Kemal olduğunu belirten İhsan Helvacı, "Yeğenim de ürünlerimizi internet üzerinden satıyor. Ben sadece burada satış gerçekleştiriyorum. Bu şekilde nostaljik dükkanımızı internet ortamına taşıyoruz" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA KIŞIN SABAH KAHVALTISINDA YEDİRİN

HELVANIN insan vücudundaki faydalarına da değinen İhsan Helvacı, "Helva yendiği zaman boğazı yakmayacak ve çok tatlı olmayacak. Bunlar helvanın püf noktalarıdır. Helvanın ayrıca sağlık açısından anlatılmayacak kadar çok faydaları var. Bu durum bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Gelişim çağındaki çocuklar için oldukça faydalıdır. Annelere babalara ricada bulunuyorum; çocuğunuzun sağlığı için bu helvayı tükettirin. Vücudun birçok yerine faydası bulunuyor. Beyinden tutun iç organlara, mideye, bağırsaklara faydası var" şeklinde konuştu. Helvacı, sözlerine şunları da ekledi: "Önümüzde kış ayları var. Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Helvayı kış günlerinde sabah kahvaltısında yemeleri faydalı olur. Çocuklarınıza, torunlarınıza, anneye, babaya sesleniyorum; helvayı, tahini, pekmezi yedirin. Çok büyük faydaları var. Bir de spor yapan arkadaşlara, gençlere de tavsiye ederim. Onlar da helvayı, tahini, pekmezi yesinler."