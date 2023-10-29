Muğla’nın ezber bozan yaylası Karabağlar

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesindeki Karabağlar Yaylası, çıkılan değil inilen tek yayla olma özelliğini taşıyor. Yaylada karaağaç, çınar, meşe, erguvan ağaçları ve yüksek verimli üzüm bağları bulunuyor. Genelde küçük parsellerden oluşan ve parselin köşesinde bulunan konutlar tahta dam, Muğla tipi ve Ula tipi olarak üç farklı şekilde yayladaki yerini alıyor. Karabağlar Yaylası, Muğlalıların kışlık kurutmalık sebze ve meyve ambarı olmasının yanında turizme de hizmet veriyor.

ÇIKILMIYOR İNİLİYOR

KENT merkezinden rakım olarak 25-30 metre daha aşağıda olan Karabağlar Yaylası, yaz aylarında bitki örtüsü ve yeşil dokusu ile serin olması nedeniyle son yıllarda dışarıdan da çok sayıda göç alıyor. Muğlalıların geçmişte sadece nisan-ekim sonu oturduğu Karabağlar Yaylası'nda günümüzde kış aylarında da çok sayıda kişi yaşıyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Muğla İl Temsilcisi Prof. Dr. Namık Açıkgöz, yaylanın özellikle Türklerin çok eski dönemlerde yaşadığı hayat şekli olduğunu söyledi. Yayladaki yay kelimesinin esasında yaz demek olduğunu belirten Açıkgöz, "Yaz mevsimine biz yaz demişiz, ama asıl kelimesi yayladır. Yaylaya çıkmakta oradan gelmektedir. Mayıs ayı sonunda, haziran ayı başında havalar ısınmaya başladığında halkımız yaylaya çıkar. Normalde yaylalar yerleşim yerlerinden yukarıda olmalıdır. Muğla'da bir özellik vardır, yayla mekan itibari ile şehir mesafesinden 25-30 metre aşağıdadır" dedi. Açıkgöz, anlatımında Evliya Çelebi'nin 1671 yılında Muğla'yı ziyaret ettiğini ve Karabağlar Yaylası'nı gördüğünü belirtti.