Profesyonel makyaj yapmak çok zor değil

Her kadın makyaj yapar ancak makyajın inceliklerini bilmek çok önemli. Çünkü kusurları kapatmak ve daha güzel görünmek için yapılan makyaj, bazen sizi istemediğiniz görünümlere de sokabilir. Genel olarak herkesin kendine özgü bir makyaj stili vardır ve yüzüne yakıştığı şekilde kendi alışık olduğu düzende hazırlığını yapar. Ancak bir kaç küçük adımla profesyonellere taş çıkartmanız mümkün. İşte uygulamanız gereken adımlar...

EYELİNERI GÖZLERİNİZ AÇIKKEN UYGULAYIN

Eyeliner çekmek o kadar da kolay bir iş değildir. Bu sebeple de püf noktasını sizlere söylüyoruz: Eyeliner çekmekte zorluk çekiyorsanız ya da istediğiniz şekilde yapamıyorsanız eyelinerınızı gözleriniz açıkken çekmeyi deneyin. Bu yöntemin çok daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bir elinizle gözkapağınızı gerebilirsiniz, diğer elinizle de eyeliner çekebilirsiniz. Sonrasında aynı çekip çekmediğinize bakabilirsiniz.

MASKARAYI DÜZ BİR FIRÇAYLA SÜRÜN

Maskara sürdüğünüz zaman hemen gözlerinizin altına ya da hemen üstüne, göz kapaklarınıza bulaşabilir. Bunun olmaması için de dikkat etmeniz gereken küçük bir nokta bulunuyor. Maskaranızın sürdükten sonra bulaşmasını istemiyorsanız düz bir fırçadan yardım alabilirsiniz. Bunu kullandığınız zaman maskaranızın bulaşmadığını göreceksiniz. Aynı zamanda maskaranın bulaşmaması için rahatlıkla bu yöntemi kullanabilirsiniz.

İLK ADIM KURU SÜNGER

Makyaj bazı kullanıp kullanmamak tamamen size kalmış bir durum. Bütün bunlar tercihe bağlıdır ama yüzünüzün pürüzsüz görünmesini istiyorsanız bazı ufak dokunuşlara ihtiyacınız olacak. Bunun püf noktası da kuru sünger kullanmanızdır. Süngerlerin yapısı ve modeli çok fark etmiyor olsa da genelde kuru bir şekilde kullanmanız daha faydalı olacaktır. Bu sayede sünger fondöteninizi ya da kapatıcınızı rahatça emecek ve yüzünüze de yayılabilecek. Pütür pütür görünmesini istemiyorsanız bu önemli bir detaydır. İlk adımı hallettikten sonra diğer adıma rahatça geçebilirsiniz.

KAPATICINIZI RUJ OLARAK KULLANIN

Eğer nude tonunda bir ruj istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kapatıcınızı kullanmak. Evet, kapatıcınızı ruj olarak kullanabilirsiniz ve böylece istediğiniz tonu da yakalayabilirsiniz. Her kombinle kullanabileceğiniz bir ton olarak nude gerçekten de güzel duruyor. Eğer biraz da dolgun görünsün ve dikkat çeksin istiyorsanız kenarına bir dudak kalemi çekebilirsiniz. Böylece dudaklarınız daha doğal ve dolgun görünecek.

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