Akıllara korku salan evler

Currie'deki Perron Aile Evi

Korku Seansı (The Conjuring)

PARANORMAL bir hikaye anlatan The Conjuring Korku Seansı, izlerken sizi gerçekten korkutacak ve gerecek. Currie'de bulunan terk edilmiş bir çiftlik evinde çekilen bu filmin mekanı oldukça iyi seçilmiş. Korku Seansı'nın pek çok sahnesinin çekildiği bu evin fotoğrafını görmeniz bile ürpermeniz için yeterli. Paranormal olayları araştırmak için buraya gelen iki araştırmacının hikayesinin anlatıldığı bu evde çekim sırasında da pek çok tuhaf olay olmuş. Nasıl çıktığı bilinmeyen bir yangın çıkmış, sette bulunan köpeklerden biri, olmayan bir şeylere hırlamaya ve havlamaya başlamış bu iki olayın yanında evin sahibi olan Perron ailesi sete geldiklerinde tuhaf bir rüzgar esmeye başlamış fakat hiçbir ağaç bu rüzgardan etkilenmemiş. Bu olaylar setle ilgili anlatılan tuhaf hikayelerden birkaçı fakat eminim filmin sevenlerinin merakını daha da uyandırıyordur.

St. Michael's Dagı, Cornwall

Dracula (1979)

1897 yılında yazılan Dracula, hem kitabı ile hem de filmleri ile yıllarca her kuşağı korkuttu. Vampir kavramanın atası olan Dracula'nın her dönemde çekilmiş pek çok filmi bulunuyor. Hepsi ayrı ayrı izlenebilir ve sevenin keyif alacağı filmler olsa da 1979'da çekilen versiyonunda kullanılan ve en az Dracula kadar ürpertici olan bir mekan var. St. Michael's Dağı. St. Michael's Dağı Cornwall'da bulunuyor. Harika konumu ile Dracula'ya o kadar güzel bir uyum sağlamış ki Dracula'nın gerçek olduğunu ve evinin de bu dağda bulunan şato olduğunu düşünebilirsiniz. St. Michael's Dağı'na ulaşmak ise oldukça zor. Çünkü anakaradan buraya ulaşmak için suların çekilmesini beklemeniz gerekiyor. Sular çekildikten sonra ortaya çıkan geçit buraya ulaşmanın tek yolu.

Timberline Oteli

Cinnet (The Shining)

THE Shining yani Cinnet, atmosferi ile hikayesi ile hem merak uyandıran hem geren hem de her geçen dakika insanı daha da dehşete düşüren bir film. Filmin çoğu tek bir mekanda geçiyor. Kuzey Oregon, Mount Hood'da bulunan otel Stephen King'in aynı isimli eserinden uyarlanarak çekilmiş The Shining filmi için yapılmış gibi. Otelin dış çekimlerinin tamamı bu otelin olduğu yerde çekilmiş. Filmin bu kadar etkili olacağını öngören yetkililer ise oldukça popüler bir kayak oteli olan Timberland Oteli'nin filmden sonra kötü etkilenmemesi için ufak bir önlem de almış. Filmde adı geçen 237 numaralı oda aslında otelde bulunmuyor.

Forks Lisesi, Forks, Washington State, Usa

Alacakaranlık (Twilight Saga)

VAMPİR olgusuna çok farklı bir yerden yaklaşan ve ürpertici olmasının yanı sıra romantik ve dramatik bir film serisi olan Alacakaranlık çok güzel manzaralara da ev sahipliği yapıyor. Film pek çok farklı yerde çekilse de hikayenin çekildiği Forks'da da önemli sahneler çekilmiş. İlk filmlerinde pek çok kez görülen lise ve plaj Washington, Forks'da bulunuyor. Aynı zamanda filmde gördüğümüz büyük ağaçlık alanlar da Forks'da karşılaşabileceğiniz Alacakaranlık mekanlarından.

Bates Motel, Los Angeles

Sapık (Psycho)

BİR başka korku filmi klasiği ise orijinal adı Psycho olan Sapık filmi. İzleyen herkesi ürperten gerçek bir korku filmi kültü. Patronundan para çalan bir kadının şiddetli yağmur yüzünden biri motele sığınmasını konu alan filmde özellikle psikolojik gerilim ön plana çıkıyor. 1960 yapımı bu tüyler ürpertici filmin pek çok dış mekan sahnesi ise Phoenix Arizona'da çekilmiş. Filmi izleyenlere aşina gelecek Fresno ve Gormon arasında kalan 99 otoyolu ve Crane karakterinin araba takası yapmak için gittiği Bakersfield de bu bölgede bulunuyor. Filmin diğer sahneleri için ise bir stüdyo oluşturulmuş ve çekimler burada tamamlanmış. Ünlü Bates Motel ise bu stüdyonun içinde bulunuyor. Filmin en meşhur sahnelerinden biri olan çığlık sahnesi de Bates Motel'in bulunduğu stüdyodaki evde çekilmiş. Filmin hayranları ise şu an bu stüdyoyu ve ünlü Bates Motel'i gezebiliyorlar. Universal Studios Hollywood Tema Parkı'nda bulunan bu set, tema parkı gezilerine katılan kişilerin gezi planında bulunuyor.

Ennis'in Evi, Los Angeles

Lanetli Tepe (House On Haunted Hill)

OLDUKÇA gerici ve korkunç bir film olan Lanetli Tepe filmi, 1959 yılında çekilmiş. Film, Frederick Loren'in büyük ve oldukça gizemli evine beş yabancıyı davet etmesi ile başlıyor. Gecenin sonuna kadar hayatta kalabilen kişiye ise 10 bin Dolar ödül vereceğini söylüyor. Filmde kullanılan ev de en az film kadar popüler. Frank Lloyd Wright tarafından yapılmış olan ev oldukça değişik ve karanlık bir mimariye sahip. Buffy The Vampire Slayer ve Blade Runner gibi önemli yapımlarda da karşımıza çıkıyor.

Itfaiye Istasyonu, Tribeca, New York

Hayalet Avcıları (Ghostbusters)

EĞLENCELİ ve ürkütücü bir başka film. Ghostbusters diğer adıyla Hayalet Avcıları, diğer filmler kadar korkutucu olmasa da kesinlikle bir klasik. Filmde görülen mekanlar ise en az filmin konusu kadar dikkat çekici. En çok görülen yerlerden biri itfaiye istasyonu. Tribeca, New York'da bulunan "Hook and Ladder 8" adlı itfaiye istasyonu binası ziyaretçilere açık.

Nancy'nin Evi, Haddonfield, Illinois

Elm Sokağında Kabus (A Nightmare On Elm Street)

A Nightmare On Elm Street yani Elm Sokağında Kabus filminde insanların kabuslarında saldıraya uğramalarını konu alıyor. Karakterler tek tek saldıraya uğrarken aynı zamanda bunun nasıl mümkün olabileceğini de araştırmaya ve ona saldıran şeyle yüzleşmeye çalışıyorlar. Bu filmin en meşhur sahneleri ise filmin önemli karakterlerinden birinin evinde yani Nancy'nin evine geçiyor. Nancy'nin evi ise Illinios, Haddonfield'de bulunuyor. Nancy'nin evinin iki ev aşağısında ise filmde Johnny Depp tarafından canlandırılan Glen Lantz karakterinin evini de görebilirsiniz.