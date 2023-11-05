Makyajınızı minik taşlarla parlatın

Göz makyajı kadının yüzünü öne çıkaran bir dokunuştur. Bu sebeple gideceğiniz yere, giyeceğiniz kıyafete ya da kullanacağınız takıya göre bile farklı bir göz makyajı uygulayabilirsiniz. Son dönemde pek çok yerde karşımıza çıkan en popüler göz makyajlarından biri de taşlı göz makyajı... Taşlı göz makyajının her yere uygun olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Spor tarza bile uygun yapabileceğiniz taşlı göz makyajı modeli bulunuyor. O yüzden modelleri araştırarak istediğinizi seçebilirsiniz ve evde deneyerek kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece malzemelerini bulundurmanız yeterli...

YAPIŞTIRICI ŞART

Aslında bunu yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız da olmayacak. Öncelikle hangi renkte olsun istiyorsanız ona karar verin. Ardından bu makyaj için ayarladığınız simleri ya da taşları yakınınıza alın. Hemen yapmaya başlayabilirsiniz. Burada küçük bir not ekleyebiliriz: Göze taşlı bir makyaj yapmak istiyorsanız göz farı, far bazı, glitter ve glitter yapıştırıcısı da almalısınız. Yapıştırıcı ile kolayca işlemi tamamlayabilirsiniz.

DİKKAT VE ÖZEN

Taşlı bir göz makyajı yapmak düşünüldüğü kadar kolay olmamakla beraber dikkat isteyen bir işlemdir. Çünkü iki gözünüzde de eşit bir görünüm sağlanması gerekir. Bunu yapmak için de yavaş ve dikkatli davranmalısınız. Spor tarzınız için Sade taşlı bir makyaj kullanabilirsiniz. Tekli metalik far bir ışıltı kazandıracaktır. Gözlerinizi de aydınlık gösterir. Özel bir davete gideceğiniz zaman ise şık taşlı göz makyajını tercih edebilirsiniz. Biraz daha canlı tonlar kullanarak göz kapaklarınızı renklendirebilirsiniz. Aynı zamanda kremsi bir formülle metalik yansımalara sahip görünüm edebilirsiniz.

GECE İÇİN YILDIZLAR VE LACİVERT TONLARI

TAŞLI göz makyajları arasında en çok ilgi gören fakat yapılması en zor olan makyajlardan birisi de gece makyajıdır. Bu makyajı her zaman yapmak istemeyebilirsiniz. Genelde gece makyajlarında koyu lacivert tonlar tercih edilir. Yıldızlı yüz süsleme taşları kullanabilirsiniz. Üzerine yıldızlar eklediğinizde ve biraz da ışıltı eklediğinizde daha da dikkat çekici olacaksınız. Yapmanız biraz zaman alabilir ama kısa sürede birkaç deneme sonrasında rahatlıkla yapabilirsiniz.