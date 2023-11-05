Türkiye’nin parlayan yıldızı: Elif Naz

Farklı şiveleri başarılı bir şekilde yapabilen Elif Naz Özdemir, dünyanın en önemli starlarını yetiştiren bir okulda eğitim alıyor.

Bu sayede de Amerikalı yönetmenlerin ilgisini çekti.

Elif Naz Özdemir, 'Detective Sanders', 'It Just Happened' ve 'Snack Attack' filmlerinde ve ayrıca Los Angelas'da ART oyununda Marc isimli karakter ile de başrol oynamayı başardı.

- Yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz?

Çocukluğumdan beri sinema ve tiyatroya ilgi duymuşumdur.

Hikaye anlatmayı ve bunun bir parçası olmayı çok seviyorum. Sanırım ilkokulda her sene yapılan yılsonu tiyatrolarında sahne yatkınlığımı fark etmeye başladım.

- Size gelen teklifleri değerlendirirken dikkat ettiğiniz kriterler neler?

Öncelikle karakteri ve karakterin hikayedeki yerini anlamaya çalışırım. Hikaye; inandığım ve parçası olmaktan heyecanlandığım bir hikaye olmalı.

- Rol model aldığınız isimler kimler?

Türkan Şoray filmlerini izlemekten çok keyif alıyorum, kendisi benzeri olmayan bir oyuncu. Aynı zamanda Cillian Murphy'yi ilk filmlerinden ve dizilerinden beri izliyorum. Ayrıca son filmiyle de başarısını tekrar ortaya çıkardı.

- Tüm sivelere hakimsiniz.

Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz?

Bence başka diller, aksanlar ve şiveleri konuşabilmek tamamen gözlemle alakalı.

Bu konuda kendime güveniyorum.

Öz farkındalık ve iyi bir gözlemci olmak ise bu işin anahtarı.

- Geleceğe yönelik hayalleriniz neler?

Kariyer planlarım arasında Türkiye'yi Hollywood ve Brodway'de bir yıldız olarak temaik etmek var. Aynı zamanda ülkemizi tanıtmak da istiyorum.