Napolitenler eşliğinde İtalyan gecesi

Swissotel Büyük Efes'in 9. katında bulunan İtalyan restoranı Scappi, sanata ve genç yeteneklere verdiği önemi ortaya koyarak hazırladığı 'Sera Italiana' akşamına ev sahipliği yaptı. Her ayın ikinci çarşamba günü gerçekleşecek olan Sera Italiana etkinliğinin ilk gününde, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Bariton Görkem İbrahim Özcan, Soprano Ayben Bağcı ve Tenor Sezgin Hamizoğlu sahne aldı. Restoran şefi ve mutfak ekibinin özenle hazırladığı set menü servisinin yapıldığı gecede, üç genç müzisyen piyano eşliğinde İtalyan opera aryalarını ve Napoliten şarkılarını seslendirdi. Etkinliğin sonunda bir araya gelen üç genç yetenek, toplu bir arya söyleyerek konuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.