Saç stillerinde trend: 90’lara dönüş

Saç stilleri kişiden kişiye farklı durabilir. Birisinin yüzünü küt kesim daha hoş gösterirken bir başkasının yüzünü uzun dalgalı saçlar iyi gösterir. Son zamanlarda ise çevremizde gördüğümüz trend saç modelleri bize 90'ları hatırlatıyor. O dönemlerin en bilinen stilleri çoklu kat, U kesimi, grunge stilleri ve bob kesimler. Her bir saç kesimi birbirinden özel ve güzel modeller olarak karşımıza çıkıyor. Öncesinde nasıl bir saç kesimi yapmanız gerektiğine karar verin ve sonra da kendi yüzünüzde o modeli hayal edin. Emin olun ki 90'lar modasıyla siz de farkınızı ortaya koyacaksınız.

ÇOKLU KAT SAÇ STİLİ

Saçlarınız uzunsa ve dümdüz değilse o zaman bakmanız gereken model çoklu kat saç stilidir. İkonikleşen süper saç modellerinden birisi olarak bu modeli çok beğeneceksiniz. 90'larda uzun süre kullanılan bu model saçınızın daha dolgun ve hacimli görünmesine sebep oluyor. Güzel bir bakımla da daha dolgun hale getirebilirsiniz.

WOLF CUT KESİM

Bir başka beğenilen saç kesimi ise grunge ya da wolf cut olarak da bilinen bir modeldir. Burada saçlara önce kat atılıyor ardından da saç uçları inceltiliyor. Aynı zamanda saçın üst kısmı da daha kabarık bırakılıyor. Bazı kişiler saçlarına kâkül ekleyerek saçlarını daha fazla ön plana çıkarıyor. Eğer siz de böyle bir modelin yüzünüze iyi gideceğini düşünüyorsanız kesinlikle değerlendirmelisiniz. Çoğu kişide gerçekten de çok güzel duruyor.

BOB MODEL

90'ların en popüler modellerinden birisi olan bob kesim günümüzde de aynı popülaritesini koruyor. Eğer uzun saç kullanmak istemiyorsanız ve kısa saçların hastasıysanız kesinlikle ilk bakmanız gereken model bob kesimdir. Çünkü yüzü küçük olanlarda ve ince telli saçlarda hoş ve kibar bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda saçlarınıza duştan sonra biraz şekillendirici krem sürerseniz hafif dalgayla daha da dikkat çekici olacaktır.

İTALYAN LOB

İşte bu model kesinlikle bilinmeli. Her yüze istenildiği sonucu vermiyor olsa da gerçekten yakıştığı kişilere farklı bir hava katıyor. İtalyan lob olarak bilinen bu model hacimli bir görünüm vermesinin yanı sıra katlı bir modeldir. Eğer dalgalı kullanırsanız pişman olmayacağınız bir görünüme de sahip olacaksınız. Üstelik son zamanlarda bu model fazlasıyla dikkat çekiyor.