Karşılıklı egolar çarpışıyor

KOÇ Moraliniz çok yüksek

Haftaya yüksek moralle başlayacaksınız. İş ön planda olacak. Maddi açıdan parlak bir dönemdesiniz. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Sosyal çevre, maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak. Her ne kadar bağımsız davranmaya meyilli olsanız da, önünüzdeki günlerde çevrenizle olan iyi ilişkileriniz sayesinde bazı kazanımlarınız olacak.

BOĞA Yaşamı sorguluyorsunuz

Yaşamınızdaki doğru ve yanlışlarınızı yeniden gözden geçirecek, olayları düşüneceksiniz. Birlikte olduğunuz kişilerin sizden beklentileri var. İşbirliğine önem vermeniz gereken bir dönem. Bazı umursamaz tavırlarınız yüzünden, aranızdaki sorunların büyümesine neden oluyorsunuz. Farklı olduğunu ona anlatmalı, gönlünü almalısınız. Problemlerinizi büyütmemelisiniz.

İKİZLER Kendinize güveniyorsunuz

İş yerinizdeki arkadaşlarınızla aranızda bazı problemler olabilir, fakat bunu önemsemeyin. Siz pratik davranışların sonuçlarını hesaplarken, onlar işin bir başka boyutunda olacaklar. Uzun süredir almayı düşündüğünüz bir eşya konusunda aceleci davranmayın. Maddi sıkıntılar sizi üzülebilir. Kendinize taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız.

YENGEÇ Duygularınız karışık

Bulunduğunuz pozisyonun gerektirdiği işleri fazlasıyla yerine getiriyor daha da ileri götürmek için kendinizden sadece kendinizin bildiği fedakarlıklar yapıyorsunuz. Her ne kadar yaptıklarınız takdir edilmiyor gibi görünse de işbirliği içinde olduğunuz kişilere düşüncelerinizle gizliden gizliye yön veriyorsunuz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

ASLAN İş birliklerine ihtiyacınız var

Fikirlerinizden hoşlanmayan ve yaptıklarınıza karşı ön yargılı olan kişilerden kesinlikle uzak kalın. Çünkü, art niyetsiz yaklaşımlarla gösterdiğiniz samimi iş birliğiniz sizin aleyhinize kullanılabilir. Fakat, güçlü ve karizmatik duruşunuzla bu tür sorunlar büyümeden etkisiz hale gelecek. Eğlenceli bir ortamda başlayan arkadaşlık konusunda fazla abartılı olmayın. Çünkü, duygusal olarak etkilenebilirsiniz.

BAŞAK Hatalarınızı gözden geçirin

Aynı düşüncelere sahip olduğunuz kişilerle işbirlikleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada ortaya çıkabilecek maceracı tavırlardan kendinizi uzak tutun. Partnerinize karşı abartılı duygular içinde bulunabilir, onu şaşırtacak sürprizler yapabilirsiniz. Kişiliğinizi ön plana çıkartacak hareketleriniz ona garip gelebilir. İş çevresinde haksız yere ithamlarla karşı karşıya olduğunuzu düşünmeyin.

TERAZİ Duygusal hayatınız yükseliyor

Aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıp düşünceleri, sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor. Partnerinizin sezgisel davranışlarından rahatsız olacak ve duygularınızı saklamak isteyeceksiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. Kıskançlık duygularınızı gizliyorsunuz.

AKREP Enerjiniz yükseliyor

Bu hafta sezgilerinizden yola çıkacak ve çevrenizle sıcak ilişkiler içinde olacaksınız. İşinizle ilgili açılımlar sağlamak için gerekli motivasyona sahipsiniz. Yeni tanışacağınız kişilerden olumlu etkileneceksiniz. Enerjinizi yüksek tutmalısınız. Kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Girişimciliğiniz ve aktif yanınızla, çevrenize örnek oluyorsunuz. Yaratıcılığınızı engellemeyin.

YAY İletişiminiz yoğunlaşıyor

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız. Ailenizin aykırı düşünceleri aklınızı karıştırabilir.

OĞLAK Takıntılarınız sizi yoruyor

Enerjinizi, duygularınızla pekiştirmek adına yapacağınız çalışmalardan önemli gelişmeler elde edeceksiniz. Kendinize güvenmek her zaman sonuç vermeyebilir. Çevresel destekleri de unutmayın. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğini düşünerek, her zamanki temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.

KOVA Fırsatları değerlendirin

Atılımlarınızı arka arkaya gerçekleştireceğiniz özel dönemlerinden birindesiniz. Duygularınızla hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi artırabilirsiniz. Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz. Kendinize her konuda güveniyorsunuz.

BALIK Hayallerinizde mantıklısınız

Enerjinizi çevrenize hissettirmek istemediğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden bir türlü bunu başaramıyorsunuz. Hissi yetenekleriniz sizi çok daha yukarılara taşıyacak. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Kazançlarınızı artıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz. Bu hafta ailevi konular gündem kazanacak.