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Göçmen yılan balıkları şifa kaynağı

VOLKAN YILDIZ
Göçmen yılan balıkları şifa kaynağı

Dünyada sadece Meksika'nın Saragossa Körfezi'nde üreyen ve yaklaşık 3 yıl süren 7 bin kilometrelik yolculukları sonrası Ege kıyılarına ulaşan yılan balıkları ADÜ Teknokent'te incelemeye alındı.

LABORATUVARDA İNCELENDİ

Karya Farma HBX Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Başlık, "Laboratuvar ortamında yaptığımız çalışmalarda 100 gram yılan balığında 26 mg kalsiyum, 3 bin 787 İU A vitamini, 1.8 mg C vitamini, 0,64 mg demir ortaya çıktı. Aynı zamanda protein, Omega- 3 yağ asitleri, vitamin ve mineral kaynağı bakımında oldukça zengin ve yüksek yağ içeren yılan balıklarının lezzetinin yanında başta kanser hastalarının tedavisi olmak üzere fosfor bakımından zengin olması açısından da nörodejeneratif hastalıklar ile birlikte pek çok klinik tedavilere destek olarak kullanılabilmesi için üzerinde çalışmalar başlattık" dedi.

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