Tartışmalara açık bir dönem

KOÇ Değişime hazırsınız

Yakın çevrenizde size yaklaşmak isteyen farklı kişilerin mevcudiyetinden habersiz olabilirsiniz. Etrafınızda daha duyarlı bir şekilde bakmanızda fayda var. İletişim konusunda başarılısınız ve her konuda yaratıcı yönlerinizi anlık olaylardan etkilenerek yeniden şekillendirebiliyorsunuz.

Özverili davranışlarınız takdir görecek.

Her an değişime hazırsınız.

Çevrenizdeki kişilerin ketum davranışlarından sıkılabilirsiniz.

BOĞA Sakin davranmalısınız

Jüpiter kişisel evinizde ilerliyor. Geçmişi gözden geçirmenin tam zamanı.

Yaşamda, talebinizin çok fazla olduğu bir dönemdesiniz.

İsteklerinizdeki artış, motivasyon gücünüzü etkilerken, duygusal ilişkilerinizde istenmeyen karışıklığa neden olabilir. Kendinizi enerjik ve hırslı hissetmeniz, küçük hatalar neden olabilir. Sakin davranırsanız kazanacaksınız. Ani gelişen ilişkiler konusunda temkinli olmalısınız.

İKİZLER İçsel dengenizi korumalısınız

Çevrenizi etkilemek için bundan daha uygun bir hafta bulamazsınız. Düşüncelerinizi süsleyerek karşı tarafa aktarabiliyorsunuz.

Aceleci tavırlarınız yüzünden, bazı şeyleri eksik yapacaksınız. Dağınıklığınıza bir önlem almalısınız.

Herkese, her şeye yetişmek zorunda olmadığınızı bildiğiniz halde; maddi taleplerinizin tavan yapması sizi daha çok çalışmaya sevk ediyor Ruhunuzu geliştirmek istiyorsanız içsel dinginliğinizi sağlamalısınız.

YENGEÇ Maddi karmaşa yaşayabilirsiniz

Neptün ve Plüton açısı olumlu yansıyor. Karasızlık çektiğiniz anlarda arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız.

Sosyal konumunuzda yükselme olabilir. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda koşulları kendi lehinize daha iyi çevirebilirsiniz. Sizi ilgilendiren tüm konulara kendinizi verecek ve başarınızı ortaya çıkaracaksınız.

Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor. İş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz.

ASLAN Gözlemciliğiniz artıyor

Gözlemciliğiniz güçlenecek.

Sosyal yaşantıları güçlü kişilerin ilginizi çekmesi, sizi bu tür ortamların aranılan kişisi yapıyor.

Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecektir. Güneş ve Venüs size ilginç seyahatler verecek. Bilginiz ve tecrübeleriniz senkronize oluyor.

Konuşmalarınız güçlü ve ikna edici olacak.

BAŞAK Eski fırsatlar geri geliyor

Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen ender kişilerden birisiniz.

Tarzınızı ortaya koyarken; kimsenin etkisi altında kalmak istemiyorsunuz.

Sevgi dolu bir beraberliği yeşertmek ve geliştirmek gerçekten zor oluyor. Bu arada uzun zamandır dargın olduğunuz eski dostlarınızla görüşme fırsatları çıkabilir ve aranızdaki kırgınlıkları aşabilirsiniz.

Bu sizin ruh durumunuzu rahatlatacak, kendinizi iyi hissedeceksiniz.

TERAZİ Sürprizlere hazır olun

Partnerinizle olan ilişkilerinizde mantığınızı ön plana çıkarmanız nedeniyle aranızda saygın bir mesafe olacak. Bu kendinizi daha ciddi kontrol etmenizi sağlayacak. İletişim konusunda güçlü bir yeteneğiniz var, herkesi kolaylıkla etkiniz altına alıyorsunuz. Kendi isteklerinde çok fazla ısrarcı olmaları huzursuzluğu büyütebilir. Ani ve hoş sürprizlere hazır olun. Yolunuzdaki bazı engellerin kendiliğinden yok olduğunu anlayacaksınız.

AKREP Kendinize güveniyorsunuz

Kendinize güveniyor ve çevrenizde iyi etki bırakıyorsunuz.

Yaratıcı kişilerle çalıştığınızda iş potansiyelinizdeki yükseliş gözle görülür şekilde artıyor. Bu dönem yeni iş anlaşmalarına dikkat etmelisiniz. Fakat size gelecek teklifler karşısında hızlı hareket etmeyerek, vakit kazanmak isteyeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamları istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz.

İletişim konusunda mükemmelsiniz. Fikir çatışmalarından uzak kalın.

YAY Gündemi yakalıyorsunuz

Bu hafta seyahat planları için uygun bir dönem.

Çevrenizde oluşan olaylara farklı bir tavırla yaklaşıyorsunuz.

Yaşamınızdaki olayları esnetmek isteyebilirsiniz.

Bildiğiniz konularda inat etmeniz, olumsuz etkileşimlere neden olacaktır.

Hafta sonuna doğru haklı olduğunuzu görmek, sizi biraz daha rahatlayacaksınız.

İş konusunda duygusal davranmaktan vazgeçin.

Sıkıldığınız anda işleri aksatıyor ve sorumluluktan uzaklaşıyorsunuz.

OĞLAK Kafanız karışı k

Uzun süredir yapmayı planladığınız işler konusunda yeni yapılanmalar içine girebilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz ve işlek zekanız sayesinde bir takım engelleri aşacaksınız. Bu dönem, görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir.

Uzun vade işlerden hoşlanıyorsunuz.

Çalışırken; yalnızlığı tercih edeceğiniz bir hafta. Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

KOVA Maddi konular gündemde

Bu dönem bazı sorunların su üstüne çıkması sizi üzmemeli, çünkü yara fazla derinleşmeden sorunlarınıza istediğiniz gibi çözüm bulmanın yollarını araştıracaksınız.

En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Paraya karşı ilginiz artacak.

Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. İlişkileriniz, geri giden Uranüs yüzünden bitebilir.

Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız.

BALIK Duygu ve mantık bir arada

Uzun süredir görmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz.

Bazı konular kendiliğinden çözülecek. Sezgileriniz size başarılarınız konusunda yardımcı olacaktır.

Kendinize güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz.

Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda kendi içsel egonuzu daima tetikte tutacaksınız. Eskiye olan özleminiz artıyor.