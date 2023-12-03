“Dedemin filmini yapmak için üniversite okuyorum”

atv'nin sevilen dizilerinden Safir, oyuncu kadrosuna usta isimleri katmaya devam ediyor.

Son olarak diziye dahil edilen Ayçin İnci, çok farklı ve keyifli bir karaktere hayat verecek.

Türk televizyon, tiyatro ve sinema dünyasının başarılı isimlerinden biri olan İnci, böyle başarılı bir dizide yer almaktan mutlu olduğunu belirtti. Öte yandan İnci, yeni nesil oyuncuları da fazlasıyla başarılı bulduğuna dikkat çekti.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Bilal İnci'nin torunu olan Ayçin İnci, tanınmış bir aileye sahip. Köklü bir sanat ailesinden gelen İnci, oyunculuk kariyerine 2003 yılında 'Kurşun Yarası' dizisiyle başladı ve 'Sen Ne Dilersen' filmiyle 'Eurideke'nin Çığlığı' oyunuyla başarısını kanıtladı.

Dizi, film ve tiyatroda yeteneklerini sergileyen güzel oyuncu şimdi de Safir dizisinde Şermin karakteriyle karşımıza çıkıyor. İnci'ye yeni karakteri ve hakkında merak edilenleri sorduk....

- Safir'e hoşgeldiniz. Şu an diziyle ilgili neler hissediyorsunuz?

Safir, bu sezonun iddialı ve sevilen bir dizisi oldu. En başta yönetmenimiz Semih Bağcı olmak üzere tüm oyuncuları, senaristleri ve yapım ekibi ile şahane bir iş çıkartan bu diziye dahil olmak benim için mutluluk verici.

- Safir'de neden olmak istediniz?

Safir zaten benim aralarına katılmadan önce de senaryosunu beğendiğim bir işti. Bu sebeple Şermin rolü bana gelince sevindim. Enerjisi çok yüksek, sadece entrikacı ya da tehditkar değil, komik tarafları da olan, renkli bir kadın Şermin. Bu sivri köşeleri olan, insanlardan çok darbe yediği için arzuladığı idealleri elde etmeyi kendine hak gören, bunun için ne gerekiyorsa yapmaktan hiçbir çekincesi olmayan kadını canlandırmak beni heyecanlandırdı.

Kimse salt kötü değildir, o da yaşadığı kötü hayattan kurtulma çabasında aslında ama seçtiği yollar epey çetrefilli.

- Sektördeki genç yetenekleri nasıl buluyorsunuz?

Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki çok başarılı genç oyuncularımız var ve onları izlerken hakikaten gurur duyuyorum. Bizim dizimizdeki tüm genç oyuncular da birbirinden yetenekli. Zaten her biri Safir dizisine özenle seçilmiş ve beklenenden fazlasını ortaya koymak için titizlikle çalışıyor. Bu yüzden Safir dizisinin önemli derecede genç fanları da oluşmuş durumda. Hepsini tebrik ederim.

- Dedeniz rahmetli usta aktör Bilal İnci için yapmak istediğiniz bir proje var mı?

Ben bu aralar ikinci kez üniversite okuyorum. Zaten Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum.

Şimdi de İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'ndeyim.

Daha yolum var ama bittiğinde dedemin hayatının biyografik filmini yapmayı çok isterim.

- Oyunculuk dışında nelerle ilgileniyorsunuz?

Safir dizisi için bu hafta kedimi de alıp Kapadokya'da bir eve taşınacağım.

Gerek kışın getirdiği olumsuz hava koşulları, gerek buradaki işimizin yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a sık gitmek gelmek neredeyse imkansızlaşıyor. Burada boş vaktim oldukça bir yandan derslerime çalışıyorum, yerleşik düzene geçince de bir süredir yazmakta olduğum öykülerimi tamamlamak istiyorum.

Masamda bir de turistik şehirlerimizin tanıtımı ile ilgili kültür/sanat projesi var ama şu anda sunum aşamasında.

İZMİR İKİNCİ MEMLEKETİM

- İzmir ve çevresini sever misiniz? Sık sık gelir misiniz?

BABAM Gaziemir'de yaşıyor ve Bilal İnci'nin Yeri adlı restoran da 7/24 saat hizmette.

Eylül ayında babamla hasret gidermek için İzmir'deydim. Çok sevdiğim ve daha çok tanımak istediğim bir şehir. Belki bu kültür/sanat/tarih/gastronomi ve bölgesel etkinliklerle ilgili geniş perspektife sahip projem için İzmir şehrinden gerekli makamlarla irtibat kurarsak İzmir için de bir çalışma içine gireriz.

- Eyleme geçmek için en başta hayal etmek lazım değil mi?

Güzelliğimi genetik geçişe borçluyum - Peki güzelliğinizin sırrı nedir?

Çok naziksiniz. Anne ve baba tarafından desteğim var. İkisi de hem görsel hem ruhsal olarak güzel insanlar. Genetik geçişten payıma düşeni almış olabilirim.