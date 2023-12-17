Yeni yılda eğlenmeye hazır mısınız?

Yeni yıl coşkusu bu sene İzmir ve Çeşme'de biraz sakin geçecek. Önceki yıllarda pek çok ünlü şarkıcının ve grupların konserlerine ev sahipliği yapan, ünlü DJ'lerin performanslarıyla coşan eğlence mekanları ve oteller, bu kez daha durgun bir kutlamayla 2024'ü karşılayacak.

Müzik dünyasının birbirinden ünlü isimlerinin sahne aldığı yoğun programlarla yılbaşı kutlaması gerçekleştiren en gözde konser alanları, barlar, lüks oteller ve AVM'ler, bu yılbaşı aynı rekabeti sergileyemiyor.

31 Aralık Pazar gecesi İzmir ve Çeşme'ye gelecek olanlar arasında Levent Yüksel, Simge Sağın, Rober Hatemo, Ceylan Ertem, Dedublüman ve Gülay Eralp yer alıyor.

Önceki senelerde adeta yıldız yağmuruna tutulan ve yeni yıla girme coşkusunu doyasıya yaşayan İzmir ve Çeşme, bu yıl ilk kez o coşkuyu tam olarak yansıtamıyor.

KİM, NEREDE SAHNE ALACAK?

KAYA İzmir Thermal & Convention - Rober Hatemo

BALÇOVA Termal Otel - Ceylan Ertem

CARNİVAL Venue (Hilltown Karşıyaka) - Levent Yüksel / Dedublüman / İlhan Güryalçın

ALSANCAK Mumlu - Nurcan Keleş ve Mert Güngördü

BERDUŞŞŞ - İpek Demir ve Tepecik Senfoni Orkestrası

ÇEŞME Altın Yunus Otel - Simge Sağın

ÇEŞME Ilıca Hotel - 30 Aralık Cihangir Moralı ve Albatros Orkestrası / 31 Aralık Pazar Gülay Eralp

ZUZU Alaçatı - Asrın