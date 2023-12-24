Karşıyaka’da dolu dolu bir gün

LATİFE HANIM KÖŞKÜ ANI EVİ

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün 1923 ile 1925 yılları arasında evli kaldığı İzmirli Latife Hanım anısına yaptırılan köşk, şu an anı evi olarak hizmet veriyor. Atatürk'ün de 20 gün konakladığı bu ev, aynı zamanda Zübeyde Hanım'ın vefat ettiği ev olması yönüyle de ayrı bir öneme sahip. Pazartesi günleri hariç 09:00 ile 18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

SAİNT HELEN KATOLİK

BİR zamanlar "Kordelya" olarak bilinen Karşıyaka'da St. Helen Kilisesi, Karşıyaka'nın ilk Katolik Kilisesi olup, XIX. yüzyılın sonlarında 1904 yılında tamamlanmıştır. 1968 yılında kilisenin iç mimarisi yenilenmiş bu yapılırken de özellikle tarihi dokunun korunmasına dikkat edilmiştir. Dış cephesinde ise bugüne kadar hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Kilisenin dış mimarisindeki usta işçilik, içinde bir sanata dönüşmektedir. Neogotik yapıdaki pencerelerde, Fransız aziz ve azizelerin vitrayları, duvarlarında ise Hz. İsa'nın yaşamını tasvir eden kabartmalar bulunmaktadır. Yine Azize Helen ve Aziz Konstantin'in mermer heykelleri kilisenin dört köşesine yerleştirilmiştir. Kilisenin bulunduğu sokak 'Kilise Sokak' olarak anılmaktadır.

MİLLİ MÜCADELE PARKI

HAMZA Rüstem Fotoğraf Müzesi'nin karşısında yer alan Milli Mücadele Parkı, geçmişe ışık tutuyor. Milli Mücadele döneminin anlatıldığı Açıkhava Müzesi'nde, Anadolu insanının Çanakkale Savaşı'yla başlayan kurtuluş mücadelesini anlatan heykeller, rölyefler, büstler ve kitabeler yer alıyor. Anlatımları sesli dijital rehberler tarafından yapılan Milli Mücadele Müzesi'nin giriş bölümünde Atatürk Maskı ve İzmir'in işgali ile halkın direnişi tasvir edilirken, Çanakkale Savaşı rölyefleri ve kitabesi yer almakta. Park içerisinde, ayrıca, Kurtuluş Savaşı boyunca önemli başarılar sağlamış pek çok kahramanın büst ve heykelleri, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, Ankara'ya gelişi, TBMM'nin kuruluşu da yer alıyor. Nutuk'tan alıntıların da bulunduğu Milli Mücadele Müzesi'nde İnönü ve Sakarya Savaşları da rölyeflerle işleniyor. Türk Bayrağı'nın İzmir'e çekilmesi, İzmir İktisat Kongresi, Cumhuriyet'in İlanı, Kubilay olayı, kadın haklarının verilişi, harf devrimi gibi çağdaşlaşma yolunda verilen mücadeleler de ayrıca yazılarla ve rölyeflerle anlatılıyor. Parkın ortasında ise ayrıca büyük bir anıt bulunuyor.

KARŞIYAKA ÇARŞISI

ALIŞVERİŞ yapabileceğiniz sayısız dükkan ve mağaza, İzmir'in meşhur lezzetlerini tadabileceğiniz mekanlar ve hareketli bir caddenin buluştuğu Karşıyaka Çarşısı'nda aradığınız hemen her şeyi bulmanız mümkün.

HAMZA RÜSTEM FOTOĞRAF EVİ

NOSTALJİK fotoğraflar ve iletişimin tarihine tanıklık etmek için ziyaret edebileceğiniz Hamza Rüstem Fotoğraf Evi, ünlü fotoğrafçı Hamza Rüstem'in anısına Karşıyaka'nın Mavişehir semtinde açılmıştır. Eski yıllarda çekilmiş fotoğraflar, nostaljik fotoğraf makineleri, fotoğraf makinesi ekipmanları, fotoğrafhane stüdyosu ve karanlık oda gibi alanların yer aldığı müzede zaman zaman çeşitli etkinlikler de düzenlenir. Pazar günleri hariç 08:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olan Hamza Rüstem Fotoğraf Evi'ni ziyaret için herhangi bir ücret talep edilmez.

HABERLEŞME MÜZESİ

GEÇMİŞTEN günümüze iletişimin tarihi hakkında, öğrencileri ve meraklıları bilgilendirmek amacıyla 4 Şubat 2014 tarihinde açılan müzede çok sayıda tarihi özelliklere sahip cihaz bulunuyor. Bunların içinde manyetolu, çevirmeli ve tuşlu telefonlar, mors, telgraf, teleks, kripto cihazı, telefon santralleri, santral parçaları, kulaklıklar, filateliyle ilgili malzemeler, telefon kartları, sahra telefonları, radyolar, denizaltı radyo alıcı cihazları, gemi içi haberleşme telefonları, antika güvercin yarışı hakem saati gibi araçlar sergileniyor. Cep telefonlu dönemlerde doğan çocukları tuşlu ev telefonlarıyla tanıştırmak için güzel bir seçenek.

CORDELİON TAYPARK

CORDELİON Taypark çocuklu ailelerin en sevdiği mekan. Tesiste binicilik eğitimi de veriliyor. 4 yaşını doldurmuş 12 yaşını geçmemiş çocuklar ücret karşılığında gezinti binişi yapabiliyor. Antrenörler eşliğinde 6-12 yaş arası çocuklar için verilecek ve 30 dakika sürecek olan eğitim, 4'lü, 8'li, 12'li paket seçenekleriyle sunuluyor. "Çocuk atı" denilen, iletişim kurabilen, kontrolü sağlayabilen, iyi huylu atlarla yapılan eğitimler çocukların gelişimine fiziksel ve ruhsal katkılar sağlıyor. Tesise ev sahipliği yapan atlar küçük yaşlardaki ziyaretçilerine binicilik ve doğa sevgisi konusunda hem ilham hem de eğitim verirken, Tay Park Kafe tüm gün leziz seçenekler sunuyor.

YAPMADAN DÖNME

KARŞIYAKA'NIN OLMAZSA OLMAZI VAPUR SEFASI

İZMİRLİLER içleri sıkıldığında hiç işleri olmasa da vapurla Karşıyaka'ya geçerler. Çünkü deniz yolculuğu yapmanın kötü enerjiyi alıp götürdüğüne inanırlar. Özellikle bahar aylarında ve akşam saatlerinde vapurla Karşıyaka yolculğu başlı başına bir etkinliktir. Çünkü Körfezin üzerinde batan güneşin her an değişen renklerle oluşturduğu tablo gibi manzaralar ve martılar eşliğinde içilen bir bardak çay gerçekten de bütün nefatif enerjinizi alacaktır.

BOYOZ EŞLİĞİNDE SAHİLDE KAHVALTI

İZMİR adıyla özdeşleşmiş lezzetlerden biri boyoz, şehrin diğer bölgelerinde olduğu gibi, Karşıyaka'da da bolca bulunuyor. Ancak Karşıyaka'dan Konak, Kadifekale ve Bayraklı'daki gökdelenlerden oluşan manzara eşliğinde sabah kahvaltısı etmenin tadı bir başka. İster termosunuza çay doldurup, ister sahildeki çay bahçelerinden birinde oturup keyifli bir kahvaltınızı yapabilirsiniz.

KARŞIYAKA'DAN BOSTANLI'YA YÜRÜYÜŞ

İZMİRLİLERİN yapmayı en sevdiği etkinliklerden biri Karşıyaka'dan Bostanlı'ya yürümek. Zira iyot kokusu eşliğinde yapılan bu yürüyüşün terapi etkisi verdiğini bütün İzmirliler bilir. İster ailenizle ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza yapacağınız bu yürüyüş sonunda Bostanlı Sahili'nde; seyir terasında gün batımını izleyebilir, tenis ve basketbol sahalarını kullanabilir, banklardan birine oturup martılara simit atabilir ya da kendi sandalyenizi getirerek denize karşı keyif yapabilirsiniz. Çocuklu aileler ve arkadaş grupları için de uygun olan Bostanlı sahilinde ayrıca; masa tenisi, kano, plaj voleybolu, kaykay, fitness alanları ve çocuk parkı gibi olanaklar da mevcut. Bostanlı sahili bisikletle gezmek için de biçilmiş kaftan.

EN KISA DOĞAYA KAÇIŞ ADRESİ YAMANLAR DAĞI

KARŞIYAKA sınırları içerisinde yer alan Yamanlar Dağı, burada görülebilecek doğal güzelliklerden biri. İzmirlilerin doğa yürüyüşleri ve dağcılık için tercih ettikleri Yamanlar Dağı, mesire alanı ile piknik ve mangal yapmak isteyen aileler tarafından da sıkça ziyaret edilir. Özellikle kara hasret olan İzmirliler'in kar yağdığında akın ettiği Yamanlar Dağı ilçe merkezine ortalama 3 km uzaklıktadır. Yamanlar Piknik Alanı içerisinde; restoran ve kafe, mangal ve piknik alanları, kır bahçesi, organik ürün stantları ve kasap gibi alanlar da yer alır. Mesire alanına giriş için ise herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Piknik yerine doğa ile iç içe olmak isterseniz, Yamanlar Dağı'na düzenlenen trekking ve dağcılık etkinliklerine de katılabilirsiniz.

ZÜBEYDE HANIM PARKI

TÜRKİYE Cumhuriyet'inin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün annesinin mezarı da Karşıyaka'da bulunuyor. Zübeyde Hanım'ın kabrinin bulunduğu park içerisinde bulunan park ailelerin vakit geçirebileceği bir nefes alma alanı olarak da Karşıyakalılar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Ancak tabii ki Zübeyde Hanım'ı tüm Türkiye'den ziyarete geliyorlar.

KARŞIYAKA BİLİM MÜZESİ

MAVİŞEHİR'DE faaliyet gösteren bu müze, Ege'nin ilk bilim müzesi. 2009'da kurulan müzede her yaştan insana, özellikle 12-15 yaş grubuna bilimin temel prensipleri ya da teknolojik gelişmeleri göstermek amaçlanıyor. Alanda 60 adet öğrenme istasyonu ve yüze yakın deney düzeneğiyle, on beş civarında interaktif alan bulunuyor. Bu öğrenme istasyonları, gruplar halinde konusunun uzmanı rehber öğretmenlerin anlatımı eşliğinde ziyaret edilebiliyor.

KARŞIYAKA EVRENSEL ÇOCUK MÜZESİ VE EĞİTİM KAMPÜSÜ

İŞTE çocukların vazgeçemediği bir adres daha... Gerçek boyutlarında ve açık havada sergilenen dinazorlar, böcekler ve diğer tarih öncesi canlılarla çok keyifli bir müze burası. İçeri girdiğinizde geniş bir açık alanda, böcek, dinazor, kelebek, akrep gibi canlıların hareket eden maketleri ile karşılaşıyorsunuz. Her biri hakkında sesli bilgi kutuları da var. Orta alanda bulunan iş makineleri maketlerinden özellikle 2-5 yaş arası erkek çocuklarını üzerinden almak çok zor. Pek çok çocuğun müthiş bir ilgi duyduğu kepçelerin onların beden ölçülerindeki maketleri, jetonla çalışıyor. Kum alandaki kepçelere binip kullanabiliyorlar. Müze içinde masal kahramanları ve masalların ünlü sahneleri var. Ayrıca doktor, veteriner, pilot, kaptan, makinist, kule görevlisi, manav, çiftçi olabilecekleri küçük oyun alanları da bulunuyor.

BOSTANLI AÇIK HAVA ARKEOLOJİ MÜZESİ HEYKELLERİ

KARŞIYAKA'NIN Bostanlı semtinde Güzel Sanatlar Park İçi Yolu içerisinde yer alan müze, 1987 yılında açılmış ve geçmişten günümüze dek ulaşan 90 adet eser sergileniyor. Bostanlı Açık Hava Arkeoloji Müzesi'nde MS 3. yüzyıla ait Erken Roma, Geç Roma ve Bizans dönemlerine ait eserleri de görebilmek mümkün. Yapılan araştırmalara göre müzede bu dönemlere ait sütun başlıkları, tanrı, hayvan ve insan heykelleri, lahitler, mezar stelleri, mezar taşları ve daha fazla seçenek yer alıyor. Bostanlı'da yer alan müzenin de içinde olduğu Güzel Sanatlar Parkı'nda ayrıca kafeterya, çocuk oyun alanları, resim atölyesi ve sanat galerisi var. Bostanlı vapur iskelesinin karşısında yolun sağ tarafında yer alan müzeye yürüyerek kolaylıkla ulaşabilirsiniz.