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Haberler Pazar “Tolga Ameliyat Oluyor çocukları bilgilendirecek”

Tolga Ameliyat Oluyor çocukları bilgilendirecek”

HABER MERKEZİ
“Tolga Ameliyat Oluyor çocukları bilgilendirecek”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Ortopedi Anabilim Dalı iş birliğinde çocukların ameliyat öncesi oluşan korkularına gidermeye yönelik sosyal sorumluk projesi hayata geçirildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim elemanı Uzman Dr. Zeynep Çağıran koordinatörlüğündeki proje kapsamında çocuklarda operasyon öncesi stres ve kaygıyı azaltmak amacıyla çocuk yaş grubuna yönelik "Tolga Ameliyat Oluyor" bilgilendirme kitapçığı basıldı. Ayrıca proje de yine çocuklara yönelik bir çizgi film de hazırlandı. Projenin detayları hakkında bilgi veren Uzman Dr. Zeynep Çağıran, "Özel izinleri de alarak kitapçığımız ve animasyonumuzda Solo Türk uçak ve kahraman pilotlarımızı figür olarak kullandık" dedi.
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