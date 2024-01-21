Cildinizi şımartacak malzeme buzdolabında gizli

Elma sirkesi maskesi

Sirkeyi sevmeyenlerin de yüz maskesi için ona bir şans vermesini tavsiye ediyoruz.

CİLT tipi: Yağlı, parlak

ETKİSİ: Ciltteki tonlamayı sağlamak ve beslemek.

HAZIRLANIŞI: Bir bardak suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Karıştırdıktan sonra yüzünüze sürün. Bu işlemi yüzünüzü yıkadıktan sonra gerçekleştirin.

ALTERNATİF olarak: Bardağın yarısına gelecek şekilde su ve sirkeyi aynı oranda karıştırın. Yüzünüze sürüp kurumasını bekleyin.

Limon maskesi

Limonun içerdiği vitaminlerden cildinizde faydalanmalı...

CİLT tipi: Kuru, karma

ETKİSİ: Cildi nemlendirmek ve düzenlemek.

HAZIRLANIŞI: Bir su bardağının çeyreğini badem ya da zeytinyağı ile doldurun. Üzerine bir adet taze limon sıkın. Yüzünüze uygulayın. Yaklaşık 10 dakika sonra silin.

ALTERNATİF olarak: Yağlı ciltler için aynı ölçülerde limon ve suyu karıştırıp yüzünüze sürebilir, 10 dakika sonra yıkayıp kurulayabilirsiniz.

Muz maskesi

Aslında tek malzemeden bile maske yapmak mümkün. Bunu muzla kolayca yapabilirsiniz.

CİLT tipi: Kuru

ETKİSİ: Cildi güçlendirmek ve nemlendirmek.

HAZIRLANIŞI: Bir adet muzu püre haline getirin ve 10-20 dakika arasında yüzünüzde tutun. Ardından soğuğa yakın ılık suyla yıkayıp yüzünüzü pat pat şeklinde havluyla silin.

ALTERNATİF olarak: 1 muzu, 2 yemek kaşığı bal ve iki yemek kaşığı yoğurtla püre haline getirin. Yüzünüze sürün. 10 dakika sonra soğuğa yakın ılık suyla yıkayın.

Salatalık ve bal maskesi

Farklı şekillerde hazırlayabileceğiniz salatalık maskesi cildinizin en iyi dostu.

CİLT tipi: Tüm cilt tipleri için

ETKİSİ: Rahatlatmak, düzenlemek, nemlendirmek ve beslemek.

HAZIRLANIŞI: Yarım salatalığı bir kaşık balla birlikte püre haline getirin. Yüzünüze sürün ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Soğuk suyla yıkayıp kurulayın.

Süt tozu maskesi

Sütün besleyiciliğini bilenler cildimizi de beslediğini hatırlayabilir.

CİLT tipi: Tüm cilt tipleri için

ETKİSİ: Cildi canlandırmak ve ferahlatmak.

HAZIRLANIŞI: Bir bardağın dörtte birine kadar süt tozu koyun. Üzerine ince bir hamur kıvamı elde edene kadar da su. Ardından yüzünüze sürün ve kuruyana kadar bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Yoğurt maskesi

Maske yapılan bir listede tabii ki yoğurt da yer almalı. Tüm dünyaya tanıttığımız bu lezzet bize de yarasın.

CİLT tipi: Yağlı, karma

ETKİSİ: Cildi yumuşatmak ve temizlemek.

HAZIRLANIŞI: Küçük bir kaseye bir yemek kaşığı süzme yoğurt alın. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 20 dakika boyunca bekletin ve ardından soğuk suyla yıkayın.

ALTERNATİF olarak: 1 yemek kaşığı süzme yoğurtun içine taze sıktığınız portakal suyunu ekleyin ve 5 dakika boyunca yüzünüzde bekletin. Ardından yıkayın.

Avokado, yumurta, limon maskesi

Avokado hayatımıza girdiğinden beri her yere yakışır oldu. İşte evde kalan avokadoları değerlendirme yolu.

CİLT tipi: Kuru, karma

ETKİSİ: Cildi beslemek ve nemlendirmek.

HAZIRLANIŞI: 1 avokado içini püre haline getirin, içine 1 yumurta beyazı ve 1 yemek kaşığı limon ekleyin. İnce bir tabaka şeklinde yüzünüze sürün. 30 dakika bekletikten sonra soğuk suyla yıkayın.

Nar ve bal maskesi

Elinizin altında eğer nar varsa kendinize güzel bir maske de yapabilirsiniz. Hadi bakalım öğrenelim.

CİLT tipi: Yağlı, karma

ETKİSİ: Ölü derilerden arındırmak ve canlandırmak.

HAZIRLANIŞI: 2 yemek kaşığı nar, 1 su bardağı çiğ yulaf ve 2 yemek kaşığı balı güzelce karıştırın. Yüzünüze sürüp scrub şeklinde masaj yaparak sürün. 3 dakika boyunca bu işlemi gerçekleştirin ve yüzünüzü yıkayın.

Zeytinyağı maskesi

Zeytinin çekirdeğinden yararlanıyorsak zeytinyağından keyifle yararlanabiliriz tabii ki.

CİLT tipi: Kuru

ETKİSİ: Nemlendirmek, parlatmak ve yumuşatmak.

HAZIRLANIŞI: Bir tatlı kaşığı zeytinyağını yüzünüze sürün ve masaj yaparak yayın. Ardından kuru bir bez yardımıyla silerek ovmaya devam edin. Bastırmamaya dikkat edin. Yüzünüzde yağ kalmadığına emin olana kadar işlemi uygulayın. Son olarak yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.