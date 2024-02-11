Türkiye’nin güzelliğiyle baş döndüren terasları

ÇANKIRI CAM SEYİR TERAS

Çankırı Kalesi'nin şehre hakim noktasına yapılan cam seyir terası, Türkiye'nin en büyük taban alanına ve en uzun çıkma mesafesine sahip özelliğiyle dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, bu cam terasa çıkarak şehrin eşsiz manzarasının tadını çıkarabiliyorlar.

GÜMÜŞHANE TORUL CAM TERAS

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Kalesi'nin yakınında bulunan 240 metre yüksekliğindeki cam seyir terası, tarihî önemi olan bu bölgeye benzersiz bir perspektif sunuyor. Orta Çağ'da inşa edilen ve Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı topraklarına katılan kale, savunma ve gözetleme amaçlarıyla kullanılmış.

BURSA BAKACAK SEYİR NOKTASI

Bursa'nın muhteşem manzarasına sahip Bakacak Tepesi, Uludağ'ın kuzey yamacında yer alıyor. Evliya Çelebi gibi tarihî seyyahların da hayranlıkla bahsettiği bir nokta olan Bakacak Tepesi, Bursa'nın enfes manzarasını seyretmek için harika bir nokta. Özellikle Osmanlı döneminde, Ramazan Ayı'nın başladığını belirlemek için kullanılan bir gözlem noktası olarak önemliydi. Gökyüzüne bakıp ayın hareketlerini takip ederek Ramazan Ayı'nın başladığını anlamak ve bu haberi tepede yakılan ateşle duyurmak için kullanılırdı. Bu nedenle de tepenin adı "Bakacak" olarak kalmış.

KASTAMONU VALLA KANYONU SEYİR TERASI

Türkiye'nin en güzel cam seyir terasları listesinin sonuna geldik. Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu, doğal güzellikleriyle ünlü. Bu kanyon, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak kabul ediliyor. Son zamanlarda burada yapılan Muratbaşı Seyir Terası, bölgenin doğal güzelliklerini daha erişilebilir hale getiriyor. Seyir terası, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan Valla Kanyonu'nun giriş kısmını görmenizi sağlıyor. Üç katlı olarak inşa edilen bu teras, ziyaretçilere adrenalin dolu bir deneyim sunuyor.

BALIKESİR ALTINOLUK CAM TERAS

Türkiye'nin en güzel cam seyir terasları arasında bulunan Kazdağı cam seyir terası, doğal güzelliklerle bezeli olan Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunuyor. Teras, Altınoluk- Doyran Mahallesine oldukça yakın bir konumdaki bu teras, Kazdağı'nın eşsiz manzarasını seyretmek için harika bir nokta.

MALATYA LEVENT VADİSİ SEYİR TERAS

Levent Vadisi, jeolojik süreçlerin etkisiyle oluşmuş birçok ilginç özelliğe sahip bir doğa harikası. Vadinin Bu seyir terası, vadinin en merkezi noktasında, 28 kilometrelik kayalık alanın üstünde, dere yatağından 240 metre yükseklikte konumlanmış.

UŞAK ULUBEY KANYONU VE CAM TERAS

Ulubey Kanyonu ABD'deki Arizona Eyaleti sınırları içersinde bulunan Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın en büyük 2. kanyonudur. Bugüne kadar bilinmeyen kanyon, Ulubey Çayı ve Banaz Çayı boyunca devam eden bir ana kanyon ile buna bağlanan onlarca büyük yan kanyonlardan oluşur. Kanyon Cam Teras Park kapsamında 302 metrekare büyüklüğünde bir kafeterya, 135 metrekare büyüklüğünde ve yerden 150 metre yüksekte camdan oluşan seyir terası yaptırılmıştır.

ARTVİN HATİLA VADİSİ CAM TERAS

Sıkıldım Kayası'nda bulunan yüksek cam teras gerçekten etkileyici bir yapı. Sıkıldım Kayası, aslında köy halkı tarafından 1954 yılında kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş bir mevki. İl merkezine olan uzaklığı yaklaşık 12 kilometre ve 490 metre rakımda bulunuyor. Hatila Deresi'nden ise tam 220 metre yükseklikte konumlanmış.