Kış bitmeden keyfini çıkarın!

KAYAK

KIŞIN vazgeçilmez aktivitelerinden biri de kayak. Türkiye'de birbirinden güzel, gelişmiş turizm olanaklarına sahip kayak merkezlerinden birini tercih edebilirsiniz. Kayak yapmak için tercih edebileceğiniz öne çıkan merkezler şu şekildedir: Uludağ kayak yapmak için Marmara Bölgesi'ndeki en ideal mekanlardandır. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olmasıyla ünlüdür. Amatör, profesyonel olmak üzere farklı kayak pisti seçeneklerini ziyaretçilerine sunar.

Kartalkaya Karadeniz Bölgesi'nde yer alan önemli kayak merkezlerindendir. Mekan Bolu şehir merkezine 38 km mesafede yer alır. Kayak denildiğinde Türkiye'de akla ilk gelen merkezlerden biri de Palandöken'dir. Erzurum il sınırları içerisinde yer alan Palandöken Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turistik yerleri arasındadır. Erciyes İç Anadolu Bölgesi'nde turistler tarafından sıklıkla tercih edilen kayak merkezlerindendir. Kayseri'de yer alan Erciyes Kayak Merkezi konaklama açısından da gelişmiş imkanlarıyla öne çıkar. Davraz Kayak Merkezi İç Anadolu Bölgesi'nde Isparta il sınırları içerisinde bulunur. Farklı uzunluklarda, zorluk seviyesi değişen 14 farklı kayak pistine sahiptir.

TREKKING

Trekking hem spor yapmayı sevenler hem de farklı mekanları keşfetmek isteyenler için kışın yapılacak aktivitelerin başında gelir. Farklı mevsimlerde tabiatın doğal güzelliklerine şahitlik etmek isterseniz doğa yürüyüşü tam size göre. Sapanca, Akdeniz Likya Yolu, Polonezköy gibi farklı güzergahları trekking için tercih edebilirsiniz. Kış mevsiminde trekking için gerekli ekipmanlar termal içlik, mont, bot, atkı, eldiven, bere, GPS, el feneri, çakı, çakmak, baton, yağmurluk, düdük, pusula, ilk yardım çantası, su, ek gıda, mevsime uygun giysiler olarak sıralanabilir.

GÖL GEZİLERİ

Kış tatili aktiviteleri için ideal seçeneklerden biri de göl gezileridir. Kış mevsiminde buz tutan göllerde balık avlama, etkileyici manzaraları fotoğraflama, kamp için göl gezileri kaçırılmaz bir fırsattır. Sıcak havalarda yüzebileceğiniz bu sulak alanlar kışın buz tuttuğundan üzerinde yürüyebilirsiniz. Türkiye'de kışın buz tutan Çıldır Gölü, Borabay Gölü, Karagöl, Uzungöl gibi sulak alanlarda geziler yaparak etkileyici kış manzaralarına şahitlik edebilirsiniz.

DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI

İlkbaharda yeşilin sonbaharda ise sarı ve kırmızı tona dönüşen doğa kış mevsiminde de insanlara etkileyici kar manzaraları sunar. Doğa fotoğrafçılığını seviyorsanız kış mevsimi eşsiz kar manzaraları yakalamak için kaçırılmaz bir fırsat olabilir. Karla kaplanan dağları, buzul göllerini, dallarına kıraç vuran ağaçların fotoğraflarını çekebilir, yaşadığınız anı unutulmaz hale getirebilirsiniz.

DOĞA KAMPI

KIŞ aktivitelerinin başında gelen doğa kampı özellikle kar manzaralarına uyanmayı sevenler, sakinlik ve huzur arayanlar için birebir. Şişme çadır, kamp sobası eşliğinde gerekli teçhizatı hazırlayarak soğuk kış mevsiminde içinizi ısıtan bir aktivite yapabilirsiniz. Kış mevsiminde doğa kampının en güzel yanı sabah uyandığınızda karla kaplı doğayı seyretmek, günlük yaşamın telaşından uzaklaşmaktır.

KAPLICA ZİYARETİ

Termal turizm özellikle kış aylarının popüler aktiviteleri arasında yer alır. Soğuk havalarda sıcak suda yüzmek hem vücudunuzu dinlendirir hem de bazı rahatsızlıklara iyi gelebilir. Kaplıca veya ılıca merkezlerine giderek şifalı suların faydalarını deneyimleyebilirsiniz. Termal turizm açısından Türkiye'de pek çok farklı seçenek mevcuttur. Yalova, Afyon, Bursa, Ankara, Kütahya, Bolu, Muğla, Balıkesir, İzmir gibi şehirler termal turizm açısından gelişmiş tesislere, turizm olanaklarına sahiptir.

BUZ PATENİ

Kışın yoğun iş temposuna ara vermek, sevdiklerinize vakit ayırmak için yapabileceğiniz pek çok farklı aktivite mevcut. Kış sporları bu mevsimde yapabileceğiniz en iyi etkinliklerden biri. Buz pateni, kızak, snowboard kış mevsiminde yapabileceğiniz sporlardan bazıları. Buz pateni genellikle buz pisti üzerinde gerçekleştirilen bir spor etkinliği olabilir. Ancak, kış mevsiminde soğuk havanın etkisinde buz tutan göller üzerinde de buz pateni yapabilirsiniz. Özellikle Çıldır Gölü bu aktivite için biçilmiş kaftan. Türkiye'nin buzul göllerinde açık havada buz pateni gibi kış sporları yaparak hem ailenizle keyifli vakit geçirebilir hem de form tutabilirsiniz.