Murat Akkoyunlu: Zirvede kalmak zor

Özellikle Çakallarla Dans ve Sağ Sağlim gibi seri filmlerden tanıdığımız Murat Akkoyunlu oyunculuğa doğduğu şehir Bursa'da başladı.

Tiyatro sevdasını Bursa TOBAV Gençlik Tiyatrosu, Bursa Devlet Tiyatrosu, Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Tiyatro Ti, Tiyatro Çisenti, Bugay Yapım Prodüksiyon gibi kurumlarda devam ettirdi. Ardından diziler ve skeçlerle televizyon dünyasında da sağlam bir yer edindi. Sinema filmleri ile de adını duyuran Akkoyunlu son olarak bu hafta vizyona giren C Takımı adlı filmde Süslü İbo karakterini canlandırdı. C Takımı'nın tanıtım toplantısında bir araya geldiğimiz Akkoyunlu bir hayli heyecanlıydı.

Sinemaseverlerin filmi beğeneceğini belirten oyuncu, günlerinin yoğun bir iş temposuyla koşuşturma içerisinde geçtiğini belirtti.

Filmdeki rolünüzden bahseder misiniz?

Süslü İbo adlı karakteri canlandırıyorum.

Giyimine kuşamına, grüntüsüne özen gösteren, kadınlarla ilişkiyi abartan biri İbo. Ayrıca sahte plakalı taksi şoförü!

Sınıf çocukluk arkadaşı ekibinin içerisinde yer alıyorum. Hikâyenin etrafında birleşiyoruz hepimiz ama her karakterin de farklı farklı huyları var. Ve bu gerçek hikayeden uyarlanmış bir senaryo. Seyredenlerin hoşuna gideceğine inanıyorum.

Türk sineması için neler söylersiniz, birçok filmde rol alıyorsunuz...

Sonuçta bu para kazandığımız geçindiğimiz önemli bir sektör hepimiz için.

Oynadığımız filmlerin çok olması değil kaliteli olması önemli. Yaklaşık 2-3 yıl süren pandemi hepimizi zorladı. Üstelik geçen yıl da büyük bir deprem felaketi yaşardık biliyorsunuz. Bu sadece sinemayı değil tiyatro oyunlarımızı da etkilemişti.

Türk sineması ve dizileri dünyaca tanınıyor artık. Umarım daha iyi olur.

Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz, oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler olur?

Oyuncu olmayı hayal etmek başka şey, yapabilmek başkadır. Öncelikle rol yeteneği önemli. Taklit yeteneği de. Benim tavsiyem yetenekleri varsa okuluna gitsinler.

Kendilerini geliştirsinler altyapılarını doldursunlar. Bu bağlamda sinema veya tiyatroda yer almak kolay olabilir ama tanınır olmak, zirvede kalmak çok zor. Bunu da yetenek sağlar.

Gelecekle ilgili projeleriniz nelerdir?

Daha önce de belirttiğim gibi gerçekten de çok yoğun çalışmaktayım. Üst üste iki filmede rol aldım. Sinemedaki bu durun için tiyatro projemi bekletmek durumda kaldım. Şimdi o işe el atacağım.

Umarım çok beğenecekleri eserlerle sevenlerimin karşısında olacağım.

İzmir'e selamlar.

TOYGAN AVANOĞLU: SETTE ÇOK EĞLENDİK

BU arada filmin oyuncuları arasında yer alan ve ayaküstü kısa sohbette bulunduğumuz Bodrumlu oyuncu Toygan Avanoğlu da filmine İzmirlileri davet ederken şunları söyledi: Film setinde çok eğlendik. Umarım aynı sinerjiyi filmi izleyecek olan sevenlerimize de iletiriz. Gerçek bir hikâyeden uyarlanması da ilgimi çekti. Yapımcımız Vahdet Erdoğan'ın başından geçen gerçek bir hikâye. Rolümün adı Murat ama "Murat 131" diyorlar. Tatlı, ufak tefek yalanları var. İşyerinde ortalığı temizlerken dahi "galericiyim" diye etrafı kandıran bir adam. Bu yüzden başı dertten kurtulmuyor. Arkadaşlarıyla alakalı bir konu olduğunda ise bela da olsa yanlarına koşuyor. Murat'ın bu yönü beni etkiledi. Bence güzel bir film ortaya çıkardık.