Büyük Efes Sanat Günleri’nde 8. buluşma

Her sene önemli sanat eserlerine ev sahipliği yapan ve geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Büyük Efes Sanat Günleri, bu yıl 8. kez kapılarını açtı. 60'ın üzerinde sanatçıyı temsil eden sanat galerileri ve 350'den fazla eseri tek çatı altında buluşturan organizasyon, görkemli bir açılış kokteyliyle yüzlerce sanatseveri bir araya getirdi.

Swissotel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat iş birliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, ilk gününde yoğun ilgiyle karşılaştı.

Swissotel Büyük Efes Genel Müdürü Rıza Elibol'un hoş geldiniz konuşmasından sonra söz alan Büyük Efes Sanat Yöneticisi Meriç Aktaş Ateş, "Bu organizasyonun mimarı hepimiziz. Daha nice güzel sanat günlerinde hep birlikte olmayı diliyorum" diyerek destek veren kurum ve kişilere teşekkür etti.

Ardından artistik jimnastik dans gösterisi sunan Derinsu Poyraz, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. 23-24-25 Şubat tarihlerinde, 12.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik kapsamında, hafta sonu sanat direktörü Ayşegül Kurtel ve arkeolog ressam Cenk Mısırlıoğlu'nun söyleşileri de gerçekleştirildi.