İskandinav makyajının sırrı: Doğallık ve zamansızlık

Natürel tonlar, klasik parçalar ve zamansızlık deyince akıllara İskandinav stili geliyor. Moda dünyasının önemli bir parçası olan bu tarz doğal bir görünüm sevenlerin tercihi. Tabii ki doğallığın en büyük kuralı sağlıklı ve parlak bir cilt. İyi yapılmış cilt bakımları İskandinav makyajının olmazsa olmazı... İşte makyajlı olduğunuz halde sizi makyajsızmış gibi gösterecek İskandinav stilinin adımları...

GÜNEŞ KORUYUCU

Öncelik her zaman SPF kullanmakta. İskandinav kadınları ciltlerine çok iyi bakıyor ve bunun öncelikli parçası da her gün güneş kremi kullanmak. O yüzden makyajınıza başlarken şeffaf bir güneş koruyucu ya da renk vermesini de istiyorsanız bb krem kullanabilirsiniz.

BESLEYİCİ FONDÖTEN

İskandinav kadınları makyaj ürünleri tercih ederken yüksek kaliteli formüllere ve performansa odaklanıyor. Ten makyajında ise ciltlerini ışıltılı gösteren ürünler kullanıyorlar. Eğer fondöten uygulamak istiyorsanız bu adımda cildi besleyici içeriğe sahip bir markayı tercih etmelisiniz.

LİKİT ALLIKLAR

Taze bir cilt görünümünü desteklemesi için allık olmazsa olmazlar arasında. Likit ve krem formundaki allıklar bu konuda çok daha iyi sonuç veriyor.

NUDE TONDA RUJLAR

İskandinav makyajı söz konusu olduğunda dudaklarda da zarif bir parlaklık ve renk devreye giriyor. Dudakları nemlendirme özelliğine sahip nude tonlu rujları tercih edebilirsiniz.

DOLGUN KİRPİKLER

Gözlerde ise tercih ettiğiniz allığı hafifçe göz kapaklarınıza uygulayarak bir bütünlük yaratabilir ve kirpiklerinizi dolgunlaştırarak minimal görünüme biraz etkileyicilik katabilirsiniz.