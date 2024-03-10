Adalara gitmek şimdi çok moda

BORA BORA

Yıllarca anlatmaya doyamayacağınız bir tatil istiyorsanız rotanızı Bora Bora Adaları'na çevirmelisiniz. Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar, sosyal medyadaki davetkar fotoğraflarından çok daha güzel. Adadaki resort otellerde konfor ve lüksü bir arada yaşarken, kendinizi birkaç adımda serin sulara atabilirsiniz. Turkuaz rengindeki sakin denize hayran olduktan sonra denizin altını da görmenizi öneririz. Mercan kayalıklarıyla dolu olan deniz altı yaşamı sizi büyüleyebilir.

GALAPAGOS

Pasifik Okyanusu'nda görünce hayran olacağınız bir takımada daha var. Tertemiz denizi, yumuşacık kumsalları ve onlarca egzotik hayvanıyla Galapagos Adaları'ndan bahsediyoruz. Ekvador'a bağlı olan takımada, rüya gibi sahilleriyle ün salıyor. Deniz keyfi sonrası yapacağınız keyifli bir ada turunda dev kaplumbağaları, rengarenk kuşları, iguanaları ve deniz aslanlarını da görebilirsiniz

COUSINE

Her köşesi huzur dolu olan Cousine, 1992'den beri Seyşeller'in doğa koruma alanı altında olan bir ada... Turistlerin uğrak yeri olan ada, sahil kenarından en yüksek tepesine kadar yeşil bir bitki örtüsüyle kaplı. Her yerinden hayat fışkıran adayı deniz kuşları ve deniz kaplumbağaları da yuva olarak görüyor ve popülasyonlarını burada artırıyor. Muhteşem bir gün batımında romantik akşam yemekleri yiyebileceğiniz ve kumsalda hep özleyeceğiniz yürüyüşler yapabileceğiniz Cousine Adası'nda zamanı durdurmak isteyebilirsiniz.

BARBADOS

Atlas Okyanusu'ndan Karayipler'e uzanıyoruz. Sıradaki durağımız Barbados Adası. Güney Amerika'ya komşu olan bu ada, bölgede yüzölçümü en büyük olan adalardan biri. Konforlu ve kaliteli otelleriyle de ünlü olan ada tam turistlere göre. Canlı şehir yaşamına sahip olan Barbados, sadece sahilleriyle değil sosyal hayatıyla da ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor.

MAUI ADASI

Tatil adaları denince en güzel ada ülkelerinden olan Hawaii'den bahsetmemek olmaz. ABD'de yer alan ve tamamı adalardan oluşan bu eyalette birbirinden güzel adalar bulunuyor. Bunlardan biri de Maui Adası. Takımadaların ikinci büyük adası olan Maui'de iki yanardağ bulunuyor. Yanar dağların arasındaki dev yarığın devamında yemyeşil bir bitki örtüsüyle birlikte göz alıcı bir sahil uzanıyor. Onlarca plaja sahip olan adada birçok müze, şelale ve bahçe bulunuyor.

COCOA ADASI

Beyaz bir mercan kayalığının üzerinde yer alan Cocoa Adası, Maldivler Takımadaları'nın en korunmuş parçalarından biri. Adayı çevreleyen beyaz mercan kayalığının üzerinde onlarca bungalov yer alıyor. Doğal malzemelerle yapılan ve dekore edilen bungalovlar, ada hayatını tümüyle yansıtıyor. Evlere loş ışıklarla aydınlatılmış iskele yolundan ya da sığ denizden yürüyerek ulaşılabiliyor. Okyanusun muhteşem manzarasıyla yüz yüze olabileceğiniz bu evler, adayı işleten bir otele ait.

BALI

Endonezya'ya bağlı Bali Adası, en popüler adalardan biri. Bu rüya gibi ada, göz alıcı turkuaz sahilleri ve huzur veren kumsallarıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor. Sahiller ne kadar güzel olsa da Bali'de sadece kumsallarda vakit geçirmek hata olur çünkü adanın gezilecek çok yeri var. Unesco Dünya Mirası Listesi'nde yer alan pirinç tarlalarını, görkemli şelaleleri ve devasa tapınakları görmeden asla dönmeyin. Fantastik hatıra fotoğrafları çekilmek isterseniz sadece bu amaca hizmet eden selfie parkları da ziyaret edebilirsiniz.

SANTORINI

Santorini, Yunan tatil adaları denince akla gelen ilk ada. Her yıl binlerce turist, tatil için Santorini'yi tercih ederek tatil anılarına bir yenisini ekliyor. Türkiye'ye en yakın tatil adalarından biri olan bölge, aslında bilinenin aksine takım adalardan oluşuyor. Burada bulunan beyaz ve mavi renkli evler, adanın atmosferine romantizm katıyor. Festivalleri ve gece hayatıyla eğlenmek isteyenleri de memnun eden adada birbirinden güzel sahiller bulunuyor.

FIJI

Toplamda 322 adaya sahip olan Fiji, birbirinden güzel adalarıyla listemizde yer almayı hak ediyor. Yüzlerce adadan tatil için hangisini tercih etmeniz gerektiğini bilemeyebilirsiniz. Ülkenin en popüler tatil adaları Yasawa ve Viti Levu, huzurlu bir ta til yapmak isteyenler için ideal olabilir. Viti Levu adasında palmiye ağaçlarının altın daki salıncakları mutlaka kullanın; hafifçe sallanırken denize kadar uzanan tropikal bitki örtüsünü ve Pasifik Okyanusu'nun masmavi ufkunu huzurla seyredebilirsiniz.

PHI PHI

Leonardo Dicaprio'nun oynadığı The Beach filminden sonra birçok kişi filmin çekildiği adaya hayran kaldı. Herkesin hakkında araştırma yaptığı o ada Phi Phi Adaları'ydı. Bu adada yeşil bitki örtüsü ve ağaçlar dan ziyade görkemli tepe ve kayalıklar yer alıyor. Kayalıkların arasında yer alan eşsiz koylar unutulmaz tatillere ev sahipliği yapıyor. Adaya serinletici bir gölge düşüren devasa kayalarda macera tutkunlarını heye canlandıracak kaya tırmanışları da yapmak mümkün.