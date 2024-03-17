Bu kez hemcinsleri için ‘Istemiyorum’ dedi

90'lı yıllarda "İstemiyorum Baba" adlı şarkısıyla müzik sektörüne damgasını vuran Rüya Ersavcı, şimdi ise güçlü bir mesaj içeren yeni teklisi "İstemiyorum" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sanatçının bu önemli çalışması, kadın haklarına duyduğu derin bağlılığı yansıtıyor. Rüya Ersavcı'nın "İstemiyorum" adlı teklisinin söz ve müziği Sezgin İnceel'e ait.

Şarkının aranje, miks ve mastering işlemleri ise müzik yapımcısı Altay Ekren tarafından gerçekleştirildi. Ersavcı, bu güçlü eserinde kadın haklarına dair önemli mesajlar vererek, toplumun kadına yönelik ürettiği stereotiplere karşı dik bir duruş sergiliyor. Şarkı, kadın hakları mücadelesine katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat çekiyor. "Kadınlarla başlar hayat" sloganıyla başlayan şarkının sözlerinde, kadınların sıkça karşılaştığı bastırılma ve susturulma gibi zorluklara karşı direnişinin ifadesi bulunuyor.

Ersavcı, müziğiyle sadece bir sanatçı olmanın ötesine geçerek toplumsal bir sorumluluk üstleniyor. Rüya Ersavcı, "İstemiyorum" adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor.