Saçlarınızı mevsim geçişine karşı koruyun

Mevsimler değiştikçe saç bakım rutininiz de değişmelidir. Kışın kuru ve soğuk rüzgarlarından yazın nemli sıcağına kadar her mevsim saçlarınız için bazı zorlukları ve dikkat edilmesi gereken şeyleri beraberinde getirir. Bu değişimler sırasında saçınızı nasıl koruyacağınızı ve besleyeceğinizi bilirseniz, tüm yıl boyunca da sağlıklı ve parlak görünümünü koruyabilirsiniz. İşte, kıştan bahara ve yaz aylarına geçerken saç bakım rutininizde yapmanız gereken birkaç değişim...

NEME ÖNCELİK VERİN

Değişen hava koşulları öncelikle saçınızın nemini etkiler. Nemini kaybetmiş saçlar ise sağlıksız bir görünümle sonuçlanır. Bu durumu yaşamamak için duş esnasında iyi bir saç kremi, haftalık ise güçlü maskeler kullanmalısınız.

UÇLARINDAN BİRAZ KESTİRİN

Aylarca süren soğuk ve kuru kış havasının ardından saçlarınızın bir miktar yıprandığını gözlemleyebilirsiniz ki oldukça normal bir durum. Hasarlı saç uçlarından kurtulmak saçınızın hem sağlığını hem de görünümünü iyileştirecektir. Ayrıca uçlarından kestirdikten sonra saç bakımlarınızdan da daha iyi verim alabilirsiniz.

SAÇ DERİNİZİ ARINDIRIN

Kışa veda edip bahara geçiş yapmaya başladığımız şu günlerde saçlarınıza ve saç derinize yeni bir başlangıç yapmanın da tam zamanı. Soğuk ve kuru kış havası saç derinizin pul pul olmasına ve kaşınmasına neden olabilir. Saç derinizi arındırmak, sağlıklı saçlara kavuşmanın en önemli kuralıdır. Bunun için saç derisi peeling'i kullanabilirsiniz.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN BİOTİN, BİBERİYE VE ATKUYRUĞU ÖZÜ

Mevsim değişikliğinde en sık karşılaşılan saç problemlerinin başında saç dökülmesi gelir. Öncelikle elbette kan tahlilleri yaptırarak saç dökülmesinin ardından bir sorun olup olmadığı araştırılmalı.

Ancak herhangi bir sağlık probleminiz yoksa ve mevsim geçişinde saç dökülmesi yaşıyorsanız biotin, biberiye ve atkuyruğu özü gibi içerikleri barındıran ürünler kullanabilirsiniz.

Bu içerikler, saç dökülmesini önlemeye ve saçın sağlıkla uzamasına destek olur