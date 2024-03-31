İzmir bayramda ünlülerle eğlenecek

30 gün boyunca oruçların tutulup duaların edildiği Ramazan Ayı'nın ardından gelecek olan bayram aileleri buluşturuyor, sevenleri bir araya getiriyor. Gündüz büyüklerin gönlünün alındığı bayram günlerinin gecesinde ise pek çok kişi eğlenmek istiyor. 9 günlük tatil ise ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturuyor. Ramazan Bayramı'nı İzmir'de geçirmeyi planlayanlar, sevdiği şarkıcıların konserlerine gitmek için gün sayıyor. Ramazan Bayramı olan 10-11 ve 12 Nisan'da İzmir'in popüler mekanları, önemli konserlere ve partilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çarşamba, perşembe ve cumaya denk gelen 3 günlük bayram ve ardından gelen cumartesi günü İzmir'de sahne alacak ünlüler arasında Ebru Yaşar, Ersay Üner, Derya Uluğ, Simge Sağın, Haktan, Sakiler, Nalan, Ahmet Parlak, Feryal Sepin ve Yasemin Demir buluşuyor.

KİM NEREDE OLACAK?

Bayramın 1. günü 10 Nisan Çarşamba

NALAN - Mumlu Alsancak

YASEMİN Demir - Berduşşş

DJ Samet Kurtuluş ve Mutlu Dindar ile birlikte Balkan Party - Ooze Venue

DJ Murat Çakır - Tac Mahal

Bayramın 2. günü 11 Nisan Perşembe

ERSAY Üner - Mumlu Alsancak

DERYA Uluğ - Kaya İzmir Thermal & Convention

FERYAL Sepin - Berduşşş

Bayramın 3. günü 12 Nisan Cuma

EBRU Yaşar - Mumlu Alsancak

AHMET Parlak - Berduşşş

SİMGE Sağın - Ooze Venue

Bayram ertesi 13 Nisan Cumartesi

SAKİLER - Mumlu Alsancak

HAKTAN - Katina Restoran

MEHMET Kılınç & Enes Kılınç - Ooze Venue