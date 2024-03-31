İzmir bayramda ünlülerle eğlenecek

30 gün boyunca oruçların tutulup duaların edildiği Ramazan Ayı'nın ardından gelecek olan bayram aileleri buluşturuyor, sevenleri bir araya getiriyor. Gündüz büyüklerin gönlünün alındığı bayram günlerinin gecesinde ise pek çok kişi eğlenmek istiyor. 9 günlük tatil ise ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturuyor. Ramazan Bayramı'nı İzmir'de geçirmeyi planlayanlar, sevdiği şarkıcıların konserlerine gitmek için gün sayıyor. Ramazan Bayramı olan 10-11 ve 12 Nisan'da İzmir'in popüler mekanları, önemli konserlere ve partilere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çarşamba, perşembe ve cumaya denk gelen 3 günlük bayram ve ardından gelen cumartesi günü İzmir'de sahne alacak ünlüler arasında Ebru Yaşar, Ersay Üner, Derya Uluğ, Simge Sağın, Haktan, Sakiler, Nalan, Ahmet Parlak, Feryal Sepin ve Yasemin Demir buluşuyor.
KİM NEREDE OLACAK?
Bayramın 1. günü 10 Nisan Çarşamba
NALAN - Mumlu Alsancak
YASEMİN Demir - Berduşşş
DJ Samet Kurtuluş ve Mutlu Dindar ile birlikte Balkan Party - Ooze Venue
DJ Murat Çakır - Tac Mahal
Bayramın 2. günü 11 Nisan Perşembe
ERSAY Üner - Mumlu Alsancak
DERYA Uluğ - Kaya İzmir Thermal & Convention
FERYAL Sepin - Berduşşş
Bayramın 3. günü 12 Nisan Cuma
EBRU Yaşar - Mumlu Alsancak
AHMET Parlak - Berduşşş
SİMGE Sağın - Ooze Venue
Bayram ertesi 13 Nisan Cumartesi
SAKİLER - Mumlu Alsancak
HAKTAN - Katina Restoran
MEHMET Kılınç & Enes Kılınç - Ooze Venue