Karavanla gözden uzak tatil adresleri

ÇAMLIKÖY TABİAT PARKI-TEKİRDAĞ

Bahçeköy deresinin Karadeniz'e dökül düğü bir noktada, Karadeniz kıyısın da yer alan Kas tro tam adıyla Çam lıköy Tabiat Parkı, karaçam ormanla rı ile kaplı. Dere kıyı sında veya ormanlık alanda kamp yapma şansı tanıyan tabiat parkı sezonda biraz kalabalık olabiliyor.

YEDİ KUĞULAR KUŞ CENNETİ-AMASYA

100'den fazla kuş türünün yaşadığı Yedikuğular Kuş Cenneti, Yedikur Baraj Gölü kıyısında yer alıyor. Önem li kuş alanı statüsünde olan parka kampa geldiğinizde farklı birçok kuş türünün cıvıltıları eksik olmuyor.

KARAGÖL KAMP ALANI-İZMİR

Mitolojik bir hikâyesi bile olan Karagöl, İzmir'den kısa bir araba yolculuğu ile ulaşabileceğiniz bir cennet. Jeolojik hareketler sonucu oluşan bu set gölü kıyısındaki ormanlık alan oldukça düzenli ve temiz. Yaz aylarında, hafta sonu kalabalık olsa da diğer mevsimlerde ve hafta içi günlerde tam anlamıyla dinginliği yakalayabileceğiniz kamp alanında gölü çevreleyen küçük patikalarda yürüyebilir, göle doğru eğilen ağaçlar çevresinde gezinen kuğuları seyre dalabilirsiniz. Kamp alanında telefon çekmiyor.

KEŞAN GÖKÇETEPE TABİAT PARKI-EDİRNE

Keşan sınırları içerisinde yer alan Gökçetepe Tabiat Parkı mavi ve yeşilin her tonunu görüp, sadece doğanın sesleriyle dinlenebilece ğiniz bir karavan tatili rotası. Dün yada kendi kendini temizleyebilen sayılı körfezlerden biri olan Saros Körfezi'ndeki Gökçetepe Parkı'nda yürüyüşler yapabilir, diler seniz 15 dakika uzaklıktaki İbrice Limanı'na giderek dalış yapıp, su altı yaşamını deneyimleyebilirsiniz.

BORÇKA KARAGÖL-ARTVİN

Karadeniz'in en doğusunda, Artvin'de yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeryü zünün iltimas geçilen yer lerinden biri. Engebeli ara zisi ve zorlu coğrafyasına rağmen zengin faunası ve endemik bitki türleri ile tabi atın en kıymetli köşelerinden biri olan Borçka Karagöl'de birkaç gece konaklaya rak bu eşsiz doğanın tadı nı çıkarabilirsiniz. Göl kena rında kamp yapılmasına izin verilmiyor. Göl çevresinde ki ağaçlık alanlarda kamp yapabilirsiniz.

POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI-ADAPAZARI

Adapazarı'nda yer alan Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı zenginleştirilen ormanlık alanı, göl manzarası, kara ve su kuşlarının yaşam alanı olmasıyla doğayla hiçbir filtre olmadan iç içe olacağınız yerlerden. Yemyeşil doğasında birkaç günlük dinlenme bile yenilenme hissi veriyor.

FRİG VADİSİ-AFYONKARAHİSAR

Son yıllarda verilen destekler ile turizmin yeni markası olan Frig Vadisi, Türkiye'de sizi hayran bırakan sürpriz yerlerden biri daha. 506 km uzunluğundaki parkuru ile Türkiye'nin en uzun yürüyüş parkuruna sahip olan vadinin tarihi tam 3000 yıl önceye dayanıyor. Friglerden kalan kaya yerleşimleri, kaya mezarlar, kiliseler, peri bacaları ile Kapadokya'yı aratmıyor. Turistik tesisleşmenin olmaması ile özgünlüğünü koruyan Frig Vadisi'nde uzun yürüyüşler yapmayı, bisikletle gezmeyi ve atlı rotaya dahil olmayı ihmal etmeyin.

DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARKI-KUŞADASI

Avrupa Konseyi tarafından "Flora Biogenetik Rezerv Alanı" kabul edilen ve koruma altında olan Dilek Yarımadası Büyük Mende res Deltası Milli Parkı Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken karavan rotaları arasında. Biyo çeşitliliği, endemik türlerin varlı ğı ile doğal bir kamp alanından çok daha fazlası. Temiz ve doğal kıyıları ile sahip olduğu plajları, mağarası, tarihi köyü, trekking parkurları ile günlerce buradan ayrılmak istemeyeceksiniz.

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI, BOLU

Yedigöller Milli Parkı dört mevsim insana başka bir manzara sunuyor. Doğa tutkunlarının yılın 365 günü gitmekten asla vazgeçmediği milli park içerisinde kamp için belli bir alan ayrılmış. Deringöl ve Büyükgöl arasındaki geniş alan içerisinde kamp kurabilirsiniz. Büyükgöl tarafı manzaraları ile kamp için oldukça cazip

PÜRENLİ YAYLASI-BOLU

Tam anlamıyla kendinizi doğaya teslim etmek istiyorsanız Pürenli Yaylası bunun için var olmuş sanki. Bir tesisleşmenin olmadığı, telefonun bile çok kısıtlı çektiği Pürenli Yaylası doğası ve manzarasıyla yenilenmek için harika. Karavanınızla tam donanımlı bir şekilde geldiğinizde burada geçireceğiniz birkaç gün size 10 günlük tatil hissi yaratacak.