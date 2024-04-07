Sporcu öğrenciler için bahar festivali

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliri, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılmak üzere Swissotel Büyük Efes'te Bahar Festivali düzenledi. Giyim, gıda, kozmetik, sağlık, takı, dekor ve gayrimenkul sektöründen 60 standın kurulduğu organizasyona hanımların ilgisi yoğun olurken, gün boyu süren etkinliklerle renkli görüntüler yaşandı.

Düzenlediği sosyal projelerle bilinen Ferah Sancak'ın destekleriyle gerçekleşen festivalde, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci de sevenleriyle özel bir söyleşide bir araya geldi.

KAPILAR HERKESE AÇIKTI

Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik Mehmet Necati Şentürk'ün renkli sunumu ve DJ Faruk Balkan'ın çaldığı parçalar eşliğinde gerçekleşti. Günün ilk söyleşisi KBB uzmanı Dr. Ahmet Berber'in "Rinoplasti" başlıklı konuşmasıyla başladı. Ardından Diş Hekimi Ecren Çolak, "Gülüş Tasarımı" hakkında bilgilerini paylaştı. Daha sonra ise Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve SIDREX söyleşisine yer verildi.

Tüm katılımcılara destekleri için teşekkür eden EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, EGİAD Bahar Festivali'nden elde edilen gelirin tamamını bu salonun yapımına ayıracaklarını dile getirdi. Daha sonra diyetisyen Berna Çoban "Metabolizmanın Baharı: Mito Beslenme Planı" söyleşisi ve Esra Büyükköşker'in sağlıkla ilgili konuşması yer aldı.

Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile yapılan söyleşinin ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe A Takım, Göztepe Voleybol Takımı, Karşıyaka Basketbol ve Altayspor kulüplerinin imzalı formaları açık artırma usulüyle satışa sunuldu.