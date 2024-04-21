Çiçeğin görsel şovuna davetlisiniz

Osmanlı'nın Gülbahçesi Bayındır bu yıl 25. kez çiçekseverleri konuk edecek.

25 Nisan perşembe günü misafirlerini ağırlayacak olan Uluslararası Çiçek Festivali, tüm hazırlıklar tamamlandı.

Hemen hemen İzmir kent merkezine 1 saat uzaklıktaki Bayındır ilçesi, zengin tarihi ve muhteşem doğası ile cazip bir gezi rotası konumunda.

Bir de buna festival coşkusu eklenirse değmeyin keyfimize.

Şair'in dediği gibi, dağlarından yağ, ovalarından bal damlayan şehir olarak bilinen Bayındır'da çiçekler her mevsim büyük bir coşkuyla açıyor. Yılda 25-30 milyon adet çiçeğin yetiştirildiği Bayındır'ı çiçek festivalinde mutlaka gezip görün.

CENNETTEN BİR KÖŞE

Tanrının överek yarattığı Bayındır, Küçük Menderes Havzası'nın etrafında şekillenmiş saklı bir cennet. Bu güzel ilçe sırtını Bozdağlar'a yaslayıp, bambaşka bir görünüm kazanırken, kuzeyde Çatma ve Çal Dağı, Kuzeybatıda Mahmut Dağı, güneyinde ise topraklarına bolluk ve bereket taşıyan Küçük Menderes nehri ve bereketli ovasıyla çevrilidir.

Bayındır'da tarih ne zaman başlar, ilk nefes ne zaman alınır bilinmez ama, buraya ilk gelen ve bir daha hiç ayrılmayan tek varlık "çiçek" olmuştur. M.Ö 3000'li yıllarda kentte Hititler egemenlik sürse de, Frigler ve Lidyalılar da sırasıyla kente hüküm sürmüşlerdir.

Bayındır'ın tarih içindeki coğrafi konumu Bizanslıları'da kendine çekmeyi başarmıştır. Malazgirt zaferinden sonra kent Türklerin eline geçmiş, 24 Oğuz Boyu'ndan biri olan "Bayındır Boyu" bu bereketli topraklara kalıcı olarak yerleşmiştir.

Selçuklu egemenliği ardından da şaşalı Osmanlı devri yaşanmış ve ilçenin tarihi Cumhuriyetle birlikte günümüze kadar ulaşmıştır.

ZENGİN TARİH

Bayındır Kalesi, Dar'ul Kurra Cami, Hacı Sinan Cami ve Medresesi, Çinili Mescit, Gömeçli, Kelleci ve Eskici Dede Türbeleri mutlaka gezilip görülmesi gereken yerler. ReStore edilen Ermeni ve Rum Kiliseleri ise görülmeye değer bir başka gözde mekanlardan.

Yine tarihi Tekel Hanı, Papaz Evi, Hanlar ve tarihi çeşmeler ile adeta zamanın eşiğine sıkışmış İstasyon Garı sizi zaman tüneline içine çekecek. Her geçen gün adından biraz daha bahsettiren Alankıyı ve Çınardibi yaylaları ile ilçeye 7 km uzaklıkta bulunan Ergenli ve Dereköy kaplıcaları doğanın sizlere cömertçe sunduğu nimetlerden sadece birkaçı.

NASIL GİDİLİR NEREDE KALINIR?

BAYINDIR otomobiliniz ile size yaklaşık 1 saat mesafede. Otobanı kullanarak rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilirsiniz. Sık aralıklarla otobüs ve tren seferleri mevcut. Konaklayabileceğiniz tesis sayısı ise maalesef sınırlı.

NE YENİR?

FESTİVAL coşkusu içinde Bayındır'ı gezerken çok acıktık. Malum, Ramazan bayramından yeni çıktık, aman kilolara dikkat. Abartmamak kaydıyla çiçek diyarının özel lezzetlerini tatmaya ne dersiniz? Bunların başında katmer ve etli ekmek geliyor. Yöresel keşkek, köy ekmeği, pişmiş turşu, ada pilavı, Bayındır usulü tarhana, otlu pide ve muhteşem patlıcan balığı alternatif lezzetler arasında.

ÇIÇEKLERIN ANNESI ZEYNEP TEYZE

Belediye binasının hemen karşısındaki Kani Bey parkındaki çiçeklerle bezeli Zeynep teyzenin çiçeklerle bezeli heykeli eminiz dikkatiniz çekecek. Bayındır'da çiçeğin hikayesi Selanik göçmeni Zeynep Çakır ile başlıyor. Bayındırlıların Zeynep annesi 1294'de Selanik`te doğmuş. 1941 yılında ailesiyle birlikte Türkiye`ye göç etmek zorunda kalınca İzmir`in Bayındır ilçesine yerleşmiş. Zeynep annenin çocukluğundan buyana çiçeklere olan aşkı hiç bitmemiş. Nur yüzlü Zeynep anne, komşuların bahçelerindeki çiçeklerden dallar kırarak, evinin önündeki tenekeden saksılarına çiçekler dikmiş. Aklınıza ne geliyorsa... Ortancalar, sarmaşıklar, cenanlar, begonyalar, fesleğenler, şebboylar ve küpe çiçekleriyle evini cennetten bir köşe haline getirmiş. Aslında, bu şirin ilçede çiçekçilik sektörünün meşalesini Zeynep teyze farkına varmadan o yıllarda yakmış. Bir gün babası kızının bin bir emekle diktiği çiçek saksısını dükkanının önüne koymuş. Aman Allahım gelen geçenin çiçekte gözü kalmış. Bir bakan dönüp bir daha bakmış.

Günlerden bir gün, İzmirli bir çiçekçi esnafı, tesadüfen gittiği Bayındır'da Zeynep teyzenin yetiştirdiği birbirinden zarif çiçekleri görünce aklı başından gitmiş. Sorup soruşturduktan sonra Zeynep anneye ulaşmış. Bakmayın anne dediğimize, Zeynep Çakır o zamanlar yetiştirdiği çiçekler gibi güzel mi güzel alımlı mı alımlı bir genç kız. İzmirli çiçekçi esnafı dayanamayıp, tüm çiçeklere talip olmuş. İşte o günden sonra Zeynep annenin ve göç ettiği Bayındır'ın kaderi değişmiş. 89 yaşındayken vefat eden Zeynep Çakır'ın çiçeklerle bezeli heykeli bu gün çiçek diyarının başköşesini süslüyor.