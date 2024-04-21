Efes’in sırlarının izinde

Yeni Asır spor servisinin tarihe geçmiş efsane isimlerinden Şerafettin Çıracı, emekli olduktan sonra kendini adeta arkeoloji bilimine adadı. Sosyal medya üzerinden yayın hayatını sürdüren "Bir Tarih Bir Adam" adlı siteyi yöneten araştırmacı gazeteci, günümüzde Efes Antik kenti ile ilgili kamuoyunda pek de bilinmeyen ilginç bilgileri uzun uğraşlar sonucu gün yüzüne çıkardı. Çıracı, Avusturyalı arkeologların yaklaşık 120 yıldır antik kentte planlı kazılar yaptığını, Efes'in bilinmeyenlerini içeren önemli detay bilgilerinin ise İngiliz ve Avusturyalıların bilimsel makalelerinde yer aldığını hatırlattı.

M.S 1'nci yüzyılda zulüm altında olan Efes'te, ilk Hıristiyanların dost ve düşmanı ayırmak için yere 'Ixoyte' adlı semboller çizdiklerini belgeleyen Çıracı, "Başta, İngiliz Arkeoloji Müzesi olmak üzere Avusturyalıların kaynaklarındaki orijinal belgeleri uzun çalışmalar sonucu Türkçeye çevirdik" diye konuştu.

2 BİN YILLIK SEMBOL

Büyüleyici bir güzelliğe sahip olan Efes Antik Kenti'ni gezerken adeta zamanın farklı bir şekilde aktığını ifade eden usta gazeteci konu ile ilgili olarak şunları söyledi. "Efes'te, Devlet Agorası'nın karşısında etrafı çevreli bir mermer göreceksiniz. Burası Hıristiyanlık tarihi açısından çok ama çok önemlidir. Burada iki bin yıllık gizli bir Hıristiyan sembolü ortaya çıkıyor. Yunancada, 'IXOYTE' (Ichthys) balık anlamına gelen balık sembolüdür. İnanışa göre, İsa'nın çarmıha gerilip diriltilmesinin ardından M.S. 1'nci yüzyılda Hıristiyanlar aşırı bir zulüm altındaydı. Bazı tarihçiler, Yunan Çarkı'nın, İsa'nın takipçileri için gizli bir işaret olarak balık sembolünden önce geldiğine inanıyor. Çark, sekiz kollu bir tekerleğe benzeyecek şekilde üst üste bindirilmiş 'IXOYE' harflerini içerir."

BALIK RESMİ ÜZERİNDEN İLETİŞİM KURULURDU

"I lesous, 'İsa' anlamına gelir. İlk harfin adı 'İota'dır. X 'Mesih' anlamına gelen Xristos ilk harfin adı chi'dir. Theo 'Theou' Tanrı anlamına gelir ilk harfin adı Theta'dır. Y Yios'Oğul' anlamına gelir ilk harfin adt Upsilon'dur. So Sotare 'Kurtarıcı' anlamına gelir ilk harfin adı ise Sigma'dır. Yani, (I) Ben İsa, (X) Mesih, (O) Tanrı, (Y) Oğul, (E) Salvador'dur. Bu sembol sadece Efes ve İsrail'de bulunur. Balık, Roma'daki birinci yüzyıldaki yer altı mezarlarından bilinen eski bir Hıristiyan sembolüdür. Balığın bir Hıristiyan sembolü olarak ilk edebi referansı, Paedogogus, III, İskenderiyeli Clement'e aittir. Zulüm zamanlarında, ilk Hristiyanlar dostu düşmandan ayırmak için yere bir balık sembolü çizerlerdi. Bu sembol yüzlerce yıl önce kilisenin yoğun zulüm altında olduğu, ölüm tehdidi nedeniyle yaratılmıştı. Bir Hıristiyan, balığın yarısını toprağa çizer, bir başkası da ortak inancını belirtmek için çizimi tamamlardı."