Güçlü kadınlardan güçlü yarınlar konseri

Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki gecede farklı sektörlerden ilham verici girişimci kadınları buluşturan konser büyük ilgi gördü. Karşıyaka Belediyesi, Bortar Grup, Çağlar Çiçekçilik ve Organizasyon, Güloğlu Plastik, İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Jimmy Key, Özmüşler, Tokel Vinç, Ulubey Bakery&Cafe ve Yarkent Medya destekleriyle düzenlenen konserde, tüm salon doldu.

120 KADINA ÜCRETSİZ EĞİTİM

LİYAKAT Derneği Başkanı Gülçin Güloğlu Uğuz, 4 yıl önce başlatılan Girişimci Kadın Atölyesi programı kapsamında bugüne kadar 120 kadına ücretsiz eğitim verildiğini söyledi. Gecenin sadece başarılarını kutlamak için değil aynı zamanda gelecekte daha fazla kadının güçlenmesi ve başarılı olması için düzenlendiğini belirten Uğuz, "Hep birlikte daha güçlü bir gelecek için adım atmaya devam edeceğiz" dedi.

Gecenin sunuculuğunu Bortar Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ve Avukat Biriçim Didem Özkardeş üstlendi. Şef Gürkan Öztürk yönetimindeki İzmir Müzik Dostları Korosu, duygu dolu eserleri seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. LİYAKAT Yönetim Kurulu'nun da iki esere eşlik ettiği konser, destek verenlere plaket takdimiyle sona erdi.