Ona sevginizi kitapla gösterin

FİLMKOLİKLER İÇİN OSCAR'LIK UYARLAMALAR

"Dolunay Katilleri", "Zavallılar" ve "Amerikalı Prometheus"; bu sene Oscar başta olmak üzere sinema alanında ödüllere doyamayan filmlerin kitap uyarlamaları olarak, sinema tutkunu arkadaşınıza hediye edebileceğiniz başyapıtlardan.

SPOR TUTKUNLARINA ÖZEL BİYOGRAFİK ESERLER

KAPSAMLI kitap seçkisi, sporun önde gelen figürlerinin hikayelerini anlatan "Enzo Ferrari: İnsan ve Efsane", "Futbolun Mozart'ı Messi ve "Allen Iverson Efsanesi" gibi eserlerle spor tutkunu arkadaşınızın favorisi olmaya aday kitaplardan.

AŞIKLARA VE ROMANTİKLERE ÖZEL

Gabriel Garcia Marquez'in sınırlarla çevrili sınırsız bir aşkı anlattığı "Kolera Günlerinde Aşk"ı, Dostoyevski'nin "Beyaz Geceler"i ve son zamanların en popüler romantik aşk kitaplarından "Icebreaker"; sevgilinize aşkınızı temsil eden en iyi kitaplardan biri olabilir.

KİŞİSEL GELİŞİM MERAKLILARINA...

Kendini geliştirmek, hayat anlayışını ileri götürmek isteyenler için D&R'ın seçtikleri; nörobilimci ve yetenekli bir bilim anlatıcısı olan David Eagleman'ın "Canlı Devre"si, John Stuart Mill'in "Düşünce ve Tartışma Özgürlüğü Üzerine" adlı eseri ve tarihin en 'kötümser' filozoflarından biri olarak görülen Arthur Schopenhauer'ın "Mutlu Olma Sanatı".Düşünceyi besleyen, ufku açan ve insanın bakış açısını güçlendiren kitaplar, empati kurma yeteneğini geliştirdiği gibi kişiye özgüven sağlıyor ve stresi azaltıyor.

Kitap okuyarak bireysel gelişimine yatırım yapan toplumlar, daha hızlı geliştikleri gibi refah seviyesini de yükseltiyorlar. Bu nedenle uzmanlar, 7'den 70'e herkesin mutlaka düzenli olarak kitap okuması gerektiğini belirtiyor. O halde kitap hediye etmek, birine değer verdiğinizi ve onu düşündüğünüzü göstermenin en güzel yollarından biri değil mi? İşte D&R'ın her zevkten ve her yaştan kitapsever için hazırladığı hediye kitap önerileri...