Kürsüde bir savaşçı var

İzmir'de annesi Esra Öncüler (39) ve anneannesi Aynur Öncüler (56) ile birlikte yaşayan Elif Naz Holoğlu, 6 yaşındayken lösemiye yakalandı. İlik bulunamaması nedeniyle kemoterapi ve ışın tedavisi gören Elif Naz'ın tedavisi 7 yıl devam etti.

13 yaşındayken lösemiyi yenen, hastalığı ve tedavi süreci nedeniyle okula gidemediği için, özel izinle ilkokul diploması verilen Elif Naz, kendi imkanlarıyla okuma-yazmayı öğrenerek ortaokula başladı.

Adalet lisesini kazanan ve üniversite sınavlarına da kendi imkanlarıyla hazırlanan Elif Naz Holoğlu, şimdi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü son sınıf öğrencisi.

Eğitimdeki başarısının yanı sıra Sosyal Sorumluluk Projeleri Topluluk Başkanı olarak projelere verdiği destekle de okulda adından söz ettiren genç kız, bu kez kendi hayat hikayesi ile arkadaşlarının karşısına çıktı.

PEK ÇOK ENGEL AŞTIM

Lösemi ile mücadeleye ve ilik bağışının önemine dikkat çekmek için hazırladığı proje kapsamında, üniversite kürsüsüne çıkan Holoğlu, gözyaşları içinde yaptığı sunumda şunları söyledi: "Ben kemoterapi ve ışın tedavisi süreciyle iyileştim.

Bu şekilde iyileşemeyen çok fazla hasta var. Burada bulunma sebebim aslında kendi başarım, çünkü doktorlar bana dedi ki; 'Bu kız okuyamaz. Çünkü ışın tedavisinde ufak bir lekelenme ve beyinde hasar çok muhtemel bir şey.' Ben ortaokula başladığımda, okuma yazmayı kendim öğrendim. Bu süreçte çok zorlandım ve arkadaşlarım tarafından çok fazla zorbalığa uğradım. Adalet Lisesi'ni kazandım çalışarak, kendi çabamla. Sonrasına ailem dedi ki; 'Üniversiteye gerek yok, zaten yeterince zorlandın lisede.' Ama ben kendi çabamla üniversiteyi kazandım. Sonrasında da burada yaptığım birçok etkinlik, çalışma var, devam da ediyorum. Bu çocukluğumdan beri yaşadığım bir süreç. Şimdi gördüğünüz gibi sağlıklıyım. Yaşadıklarımdan öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de lütfen lösemi ile ilgili burada öğrendiklerinizi çevrenizle paylaşarak, lösemi farkındalığı oluşturunuz, birlikte bunu oluşturalım."

"UMUT OLMAK İSTİYORUM"

LÖSEV'in gönüllü elçisi olan ve yaşadığı zorlu süreci anlatan Holoğlu, "Lösemi tedavisi geçirmiş ve atlatmış biri olarak buradayım. Okulda yaptığımız sosyal sorumluluk projesi adı altında hem kendi hikayemi anlattım hem de bu süreçte tedavi gören ailelere umut olmak için anlatıyorum. 6 yaşında hastaneye yattım. Kemoterapi ve ışın tedavisiyle iyileştim. Bu süreçte aile desteği ve çevre çok önemli. Bulunabilirlik, işte ulaşabilirlik, yaşadığınız şehir ve tedavi imkanları. LÖSEV'in de zaten birçok imkanı artık yüzde 90 seviyesine çıkmış bulunmakta" dedi.

Tedavi sürecinde ilik bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Elif Naz Holoğlu, "Bu süreçte kemik iliği de çok önemli. Yetişkin olanlar da kandan verilebiliyor, diye biliyorum. Ama çocuklarda belden ufak bir sıvı alıyorlar.

Onun dışında herhangi bir tehlikesi yok. Bundan sonraki süreçte, insanlara umut olmak, onlara destek olmak çok önemli. Lösemi değil, umutsuzluk öldürür. İnsanların yaşama umudu her zaman olmalı. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.