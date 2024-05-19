Müziğin içine doğdu beste fabrikatörü oldu

Muazzez Ersoy, Ferdi Tayfur, Ebru Gündeş, Müslüm Gürses, Ümit Besen, Ayhan Aşan, Safiye Soyman, Kurtuluş, Deniz Arcak, İsmail Hazar, Kibariye, Harun Kolçak, Hakan Altun, Mustafa Sandal, Tuğba Özay, Nuray Hafiftaş vs. gibi ünlü sanatçıların hit şarkılarının sahibinin Kadir Tapucu olduğunu biliyor muydunuz. Uzun bir aradan sonra 10 şarkılık "Kılıçsız Merasim"adlı yeni bir albüm yayınlayan besteci söz yazarı Kadir Tapucu'yla yeni albümü, renkli hayat hikayesini ve müzik üzerine üzerine uzun bir söyleşi yaptık.

- Müzik hayatına nasıl başladınız?

Dedem Şanlıurfa'nın önemli üstatları Kel Hamza, Mukim Tahir, Tenekeci Mahmut'un müzik hocalarından udi bestekar Vaveyli Mustafa Çavuş, Babam TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı söz yazarı ve besteci Yavuz Tapucu, annem plaklarında Orhan Gencebay, Arif Sağ'ın bağlamasıyla eşlik ettiği albümleri olan bir sanatçıydı. Dolayısıyla doğuştan sanatla iç içe bir yaşam içerisinde buldum kendimi.

Babamın bağlamasıyla tanıştığımda daha 3 yaşındaydım.

11 yaşından itibaren o dönemlerde popüler olan düğün salonlarında insanların mutluluklarına tuz biber oluyor ailece sahneye çıkıyorduk.

Aynı dönemlerde rahmetli babam "oğlum bir Arap müziği var ona söz yazılması isteniyor yazar mısın?" deyince çok sevindim. Gülden Karaböcek'in okuduğu "Ya tam sev ya bırak" adlı eserim o dönemlerde yayınlandı.

- Peki sonra?

Askerden gelince Günaydın ve Tan gazetelerinde spor, sosyete, magazin, siyaset alanında muhabir olarak çalışırken aynı yıllarda gazeteye bağlı Gülhane şenliklerindeki konserleri organize ettim.

- Hit şarkılarınız bu dönemden sonra belirginleşti sanırım...

Evet, konserleri organize ederken hep sanatçıların merkezindeydim. Düşünsenize, Gülhane konserleri en fazla 3-5 bin kişinin gittiği konserlerdi. İlk Ferdi Tayfur abimin 145.000 bilet girişli konserini organize ettim, kamuoyunda çok ses getirince hemen ardından sayın İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Zülfü Livaneli, Emrah vs. konserleri 4 ay içerisinde her yıl 5 milyon İstanbullunun uğrak noktası oldu. İşte bu sıralar Harun Kolçak ile "En büyük aşk" şarkısında birlikte çalıştık daha sonra ünlü yapımcı Osman Bayşu abimle Kibariye konserini organize ederken "Dinle" şarkısını dinlettim, çok beğendi, hemen usta yönetmen İskender Şencemal'i aradı.

Şu anda birçok ülkede kendi dillerinde icra edilen dünya çapında ünlenen bir eser oldu. Ferdi Tayfur "Bugün Sen" Muazzez Ersoy "Anlaştık mı", Ebru Gündeş "Dayanamıyorum", Müslüm Gürses" Sende mi Arkadaşım", Ümit Besen "Çocukluk Aşkım", Ayhan Aşan" Gidemezsin" Harun Kolçak "En Büyük Aşk", Hakan Altun "Dönüşüm Muhteşem Olacak", Mustafa Sandal "Dön Dünya" gibi pek çok albümlerinde imzam var.

- Devlet büyüklerimizin şiirlerini bestelediniz.

8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın "İstiyorum" şiirini besteledim ve Safiye Soyman okudu. Ayrıca Bedrettin Dalan büyüğümüzün de "Ölüm Denilen Şey Var mı?" şiirini besteledim. Devlet büyüklerimizin liderlerin şiirsel duygularını hep merak etmişimdir. Gurur duyduğum işlerden oldu.

- "Dönüşüm muhteşem olacak"ın hikayesini anlatır mısınız?

O aralar gazeteci abim Hakkı Yalçın'la gazetede çalışırken şiirlerinden bahsetti.

"Dönüşüm Muhteşem Olacak" şiirini bana gösterdi.

Çok beğendim aldım şiiri o hafta evde besteledim. Dinliyorum, ağlıyorum mükemmel bir şarkı oldu. Daha sonra bu eserimizde dünya pazarına girdi.

Yunanistan, ve İsrail'de "Ofer Levy, Kobi Peretz, Tamir Gal, Spyros Saramantis, Shai Cohen, Hahim Dadon, Nati Raz, Yaron Cohen, ülkemizde de Kibariye, Hakan Altun gibi star sanatçıların seslendirdiği ve halka mal olan büyük bir eser oldu.

Eser ismi sloganlaştı. yaklaşık 100'e yakın büyük firmanın reklam pazarlama yüzü oldu.

Bu firmalardan yaklaşık 10 tanesiyle anlaştık diğerleriyle halen mahkemeliğiz. Dolayısıyla "Dönüşüm Muhteşem Olacak" söz öbeği TDK'da olmayan tamamen bizim emeklerimizle çabalarımızla belirginleşmiş, meşhur olmuş bir söz öbeği oldu. Doğan telifi de almak bir eser sahibi olarak boynumuzun borcu.

- Kendi albümünüzü de yaptınız sonra...

O sıralar değerli dostum prodüktör Erol Köse "Kadirciğim eserlerini herkes okuyor gel kendi eserlerinden oluşan bir albüm yapalım" teklifiyle o dönemin usta aranjörü Adnan Göyken'le 10 şarkıdan oluşan "Technobesk"adını verdiğimiz tarzında bir albüm yaptık. Listeleri alt üst etti.

Büyük ses getirdi. O günlerden bu günlere "Dönüşüm Muhteşem Olacak", "Doya Doya", Şeytan Diyor ki, Kadir Tapucu 2000, Bu Hallere Düşecek Adam Değildim "Taş Yürekli" ve son olarak "Kılıçsız Merasim" olmak üzere 7 albümüm yayınlandı.

- Müzik meslek birliklerinde kurullarda da yer aldınız...

Evet üyesi olduğum MESAM'da 8 yıl, MÜYOBİR'de de 8 yıl haysiyet kurulu üyeliğinde bulundum. Sağ olsun üye sanatçı arkadaşlarımızın teveccühüyle yüksek oy alarak seçildim ve kurullarda bulundum. Telif hakları konusunda elimden geldiğince faydalı olmaya çalıştım.

KILIÇSIZ MERASİM ALBÜMÜ, ESERİMİN ESERİ -Kılıçsız Merasim'in hikayesini anlatır mısınız?

ASLINDA albüm olayını kapatmıştım, hiç de niyetim yoktu.

Kendiliğinden tevafuk işte güzel bir ekip oluştu, Tuğba Baylan'ın 5 şiirini besteleyip stüdyoya girdim, bana uğurlu geldiğine inandığım değerli dostum ilk prodüktörüm Erol Köse'yi eve davet ettim sağ olsun geldi, dinledik şarkıları çok beğendi. Onun kontrolünde ve beraberce repertuar oluştu.

10 şarkıdan oluşan farklı tarzda iddialı bir albüm yaptık. Aranjörümüz Hatem Tutkus kardeşimle 7 ay stüdyoda kapanıp günümüz anlayışı ve saundunu uygulayarak ömürlük bir albüm yaptık.

Bu süreç içerisinde beni motive eden can dostum duayen gazeteci Demirhan Hararlı'nın motivasyonu beni gerçekten güçlendirdi ve bu günlere geldik. Her evlat babasının eseridir "Kılıçsız Merasim" şarkısı da oğlum Berk Tapucu'nun eseri güzel tepkiler alıyoruz.

KONSERLER ÇOK YAKINDA - Yeni planlarınız neler?

ÖNÜMÜZDEKİ günlerde çok sevilen bir kaç TV dizisinden yaşanmış hikaye olan şarkılarımı kullanmaları için teklifler geldi. Bununla ilgi toplantılarımız sürüyor.

Tüm Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye'de hit olan şarkılarımın bir çok yabancı şarkıcıyla birlikte kendi dillerine çevrilmiş ve uluslararası üne sahip bazı eserlerimi birlikte seslendireceğiz.

Şu an için ikinci klibe ve konserlere hazırlanıyoruz inşallah sevenlerimizle buluşacağız bu dönemde. Bu albüm için 5 klip daha çekeceğiz hemen akabinde güzel bir orkestra kurduk provalardayız. Bir yandan da yeni eserler üretmeye devam önümüzdeki günlerde birkaç star arkadaşta yeni eserlerimizde çıkacak yani anlayacağınız dönüyoruz ve "dönüşümüz muhteşem olacak".