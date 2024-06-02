İngiliz baba oğul depremzedeler için pedal çeviriyor

Dünya turuna çıkan İngiliz bisikletçiler baba Geoffrey Sherwood (68), oğul William Sherwood (29), Türkiye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlara maddi yardım amacıyla binlerce kilometre pedal çevirdi. Bisikletle Kıbrıs'tan Londra'ya yola çıkan baba ve oğul, Manisa-İzmir güzergahında Yunusemre İlçesine uğrayarak Belediye tarafından misafir edildi.

3 BİN PAUND TOPLADILAR

Baba ve oğul, Yunus Emre Kültür Parkı Tesisleri'nde bir gece konakladı ve burada Osmanlı Müzesi'ni ziyaret ederek Türk kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Bisiklet turunu depremzedelere destek amacıyla yaptıklarını belirten baba Geoffrey Sherwood, "Hatay ve çevre illerde yaşanan depremler bizi üzdü. Bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla böyle bir tura çıktık. Tur esnasında gittiğimiz topluluklarımızdan para topluyoruz. Şimdiye kadar 3 bin pound topladık. Londra'ya kadar 2 bin pound daha toplayıp elde edilen 5 bin poundu ilgili kurumlara ve derneklere bağışlayacağız. Hem sosyal sorumluluk hem de yeni insanlar tanıma açısından yollardayız" dedi. Türkiye'yi ve Manisa'yı çok beğendiklerini kaydeden Geoffrey Sherwood, "Biz İngiltere'nin Bournemouth kentinde yaşayan bisiklet tutkunu bir aileyiz. Ben bilgisayar mühendisliğinden emekliyim, oğlum da acil serviste doktor. Türkiye'de dost canlısı insanlarla karşılaştık ve çok iyi ağırlandık" şeklinde konuştu.