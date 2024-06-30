Sirkesiz bir günümüz yok!

Elma sirkesi, geçmişten bugüne sağlık, güzellik, temizlik gibi birçok alanda kullanılabilen doğal bir ürün. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada elma sirkesi ile ilgili videolar sıkça görünür oldu. Örneğin; TikTok'ta veya Instagram'da bir kadın bir çorba kaşığı elma sirkesini bir bardak suya karıştırıp içiyor ve iki dilim pizza yiyor. Daha sonra kan şekerini ölçüyor. "Bunlar en iyi sonuçlar" diyor ve kan şekeri grafiğinde sirke olmadan pizza yediği zamana göre çok daha düşük bir artış görünüyor. Diğer gönderilerde ise TikTok kullanıcıları elma sirkesinin kilo vermelerine, midelerini sakinleştirmelerine ve ciltlerine uygulandığında sivilcelerini, egzamalarını gidermelerine yardımcı olan olağanüstü yeteneğinden övgüyle söz ediyorlar. Peki bu durumların gerçeklik payı var mı? Araştırmacıların sirkenin kan şekerinde daha düşük yükselişlere sebep olduğunu keşfettiğini söyleyen Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Hekimi Uzm. Dr. İrem Önlen, "Elma sirkesi öncelikle sağlık açısından oldukça değerlidir. İçerisinde bulunan asetik asit, antioksidanlar ve diğer besin maddeleri sayesinde birçok sağlık sorununun tedavisinde kullanılabilmektedir. Elma sirkesi, maya ve bakterilerin elma karbonhidratlarını önce alkole, sonra asetik asite dönüştürdüğü fermantasyon yoluyla yapılır. Polifenol adı verilen, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip ve potansiyel sağlık yararına katkıda bulunabilecek bileşikler içerir" dedi. Dr. Önlen elma sirkesinin faydalarını anlattı...

SİRKEYİ PİPETLE İÇİN

Uzun zamandır elma sirkesinin lipid profili ve kan şekeri üzerindeki etkisi inceleniyor. Araştırmacılar, küçük sınırlı çalışmalarda, yüksek karbonhidratlı yemeklerden hemen önce suyla karıştırılmış bir ila iki yemek kaşığı elma sirkesi veya diğer sirke türlerini içmenin, sirkesiz öğünlere kıyasla kan şekerinde daha az şiddetli yükselişlere yol açtığını buldular. Bazı araştırmalar ise, sirkenin yiyeceklerin sindirim sistemindeki hareketini yavaşlattığını ve karbonhidratları basit şekerlere parçalayan bazı enzimlere müdahale ederek kan şekerinde daha düşük yükselişlere yol açtığını öne sürüyor. Kan şekerinizi kontrol etmek için elma sirkesini bir veya iki yemek kaşığı su ile seyreltip içmenizi, ancak günde iki ila dört yemek kaşığını da aşmamanızı öneririm. Sirke seyreltildiğinde bile diş minesini aşındırabilir, bu nedenle sirkeyi pipetle içmenizi öneririm.

3 AYDA ORTALAMA 15 KİLO

2009 yılında Japonya'da 155 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırmada araştırmacılar, üç ay boyunca her gün suya iki yemek kaşığı elma sirkesi karıştırarak içenlerin yaklaşık dört kilo verdiklerini buldu. Lübnan'da 2024 yılında 12 ila 25 yaşları arasındaki 120 kişiyle yapılan bir denemede araştırmacılar, üç ay boyunca her sabah bir çorba kaşığı elma sirkesini suyla birlikte içenlerin ortalama 15 kilo verdiklerini bildirdi. Hayvan araştırmaları ayrıca asetik asidin belirli dokularda yağ birikimini azaltabildiğini ve tokluk sinyali veren hormonların salgılanmasını artırmaya yardımcı olabileceğini de göstermiştir. İnsanlardaki kanıtlar karışık olsa da sirkenin kilo kaybına yardımcı olabileceğini düşünmek makul olabilir.

REFLÜDE AZALMA

New York'ta sindirim sorunları konusunda uzman Diyetisyen Tamara Duker Freuman, hastalarının çoğunun yemeklerden önce veya sonra elma sirkesi içerek asit reflü semptomlarını azalttığını söylediğini söyledi.

MESANE TAŞI TEDAVİSİ

Elma sirkesinin, potansiyel bir doğal antioksidan içecek kaynağı olması nedeniyle mesane taşlarına karşı terapötik bir ajan olarak kullanılabileceği dikkate değerdir.

DOĞAL DEZENFEKTAN

Elma sirkesi antibakteriyel, antifungal, antiviral özellikleri ile evin ve birçok eşyanın temizlenmesinde doğal bir dezenfektandır. Toksik çamaşır suyu ve onlarca kimyasal temizleyiciler yerine gönül rahatlığı ile kullanabileceğiniz elma sirkesinin içindeki asit sayesinde mikroplar ölüyor. Mutfak yüzeylerinde, bulaşıklarda, çamaşırlarda, küf ve kokuların giderilmesinde son zamanlarda doğal temizleyici olarak da kullanımı dikkat çekiyor. Sirke tamamen doğal, sağlığımıza ve dünyamıza zararlı olmayan olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak her şeyde olduğu gibi, aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.