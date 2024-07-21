Japon film makinesi Kurosava

Bir samuray olan Isamu Kurosava, 6 yaşında sinemayla tanıştırdığı oğlunun bir gün dünyanın en ünlü yönetmeni, film yapımcısı, senarist ve kurgucusu olacağını bilemezdi. Aslında belki de kendi de bilmiyordu çünkü sektöre ilk başlarda ressam olarak girdi Akira Kurosawa... Sonrasında ise 57 senelik kariyerinde 30 film yönetti. Kurosava'nın önemli filmlerden Raşamon filminin ilk gösterimi Tokyo'da 1950 yılında yapıldı. Film 10 Eylül 1951'de Venedik Film Festivali'nde, Altın Aslan ödülünün sürpriz kazananı oldu. Bu filmin batı pazarında yakaladığı reklam başarısı ve olumlu eleştiriler Japon sineması için bir ilkti. Böylece Kurosava'nın bu başarısı diğer Japon yönetmenlere de uluslararası arenada tanınma olanağı tanıdı. Son zamanlarında yaptığı işlerinden son iki epik filmi Kagemusha ve Ran ile ödüller almaya devam etti. Bunların içerisinde Kagemusha filmi için aldığı Altın Palmiye ödülü ve Akademi Onur Ödülü de var. Ölümünden sonra ise "Sanat, Edebiyat ve Kültür" kategorisinde "Yılın Asyalısı" olarak isimlendirildi ve "Son 100 yılda Asya'nın gelişmesine en çok katkıda bulunan insanlardan (beşliden) biri" seçildi... Bir dönem film fabrikası gibi çalışan Kurosawa filmlerinden bir seçki hazırladık.

Rashomon (1950)

Filmde, ormanda kanlar içinde bir ceset bulunur. Öldürülen adamın karısı da tecavüze uğramıştır. Yaşanan bu dehşetin ise sadece üç şahidi vardır. Şahitlerden ilki bir oduncu, ikincisi bir gezginci ve sonuncusu ise bir hayduttur. Fakat üç kişinin de söylediği şeyler oldukça tutarsızdır. Aralarından biri yalan söylemektedir. Ancak bu hangisidir?

Sugata Sanshiro (1965)

Film, Sugato Sanshiro'nun dövüş sanatlarına olan ilgisini anlatmaktadır. Dövüş sanatlarının yanında judonun inceliklerini de öğrenmek için çabalayan genç adam, zamanla hayata dair bilmediği çok şey olduğunu öğrenir.

Ran (1985)

Akira Kurosawa filmleri arasında yer alan yapım, Shakespeare'in ünlü oyunu Kral Lear'ın serbest bir Japon uyarlamasıdır. Hidetora, krallığını sahip olduğu üç oğlu arasında paylaştırmak ister, fakat çocukları tarafından ihanete uğrar ve güç savaşlarına maruz kalır. Çocuklarının sadakatini bekleyen baba, ne yazık ki çocuklarının farklı yüzleri ile karşılaşacaktır.

Gizli Kale - Kakushi Toride No San Akunin (1958)

Makabe Rokurota, Prenses Yuki-hime'nın sadık yardımcısıdır. Makabe Rokurota, prenses ve Azuki'nin büyük hazinesini güvenli bir şekilde

Hayakawa'ya ulaştırmakla görevlendirilmiştir. Yolculuğun güvenli geçmesi için kılık değiştirirler ve altınları odun kütüklerinin içine gizlerler. Yolda altın madeninde köle olarak çalıştırılan Takezo ve Shimpachi karşılaşırlar.

Gölge Savaşçı Kagemusha (1980)

Filmde, 1572 yılında Japonya'da sivil savaş hüküm sürmektedir. Bu esnada güçlü bir derebeyi hayatını kaybeder. Bunu fırsat bilen yoksul bir hırsız, ölmüş derebeyini taklit eder ve yerine geçer. Bu zorlu dönemde istemeden de olsa krallığı bir arada tutmaya çalışır.

Yedi Samuray - Shichinin No Samurai (1954)

Akira Kurosawa filmleri arasında yer alan yapım, yedi samurayın fakir bir köyü korumasını anlatmaktadır. Usta samuray Kambei'nin cesaretine şahit olan köylüler, köyü haydutlardan korumak için yardım isterler. Kambei hiçbir çıkar olmaksızın köylülerin teklifini kabul eder ve yanına altı samuray daha alıp köyü koruma görevini üstlenir. Aynı zamanda köy halkına kendilerini savunmayı da öğretir. Bu sırada haydutlar sınırlarda dolaşır ve yeni bir saldırı için hazırlık yaparlar.

Dersu Uzala (1975)

Film, Arsenyev ve ekibinin araştırma için gittikleri bölgede doğanın dilinden anlayan, bilge Dersu Uzala ile karşılaşmasını anlatmaktadır. Filmde, Arsenyev ve ekibinin Dersu Uzala ile kurdukları derin dostlukla birlikte, ondan hayatın anlamı ve hayatta kalmak gibi konularda aldıkları önemli dersler anlatılıyor.

Denizin Gözleri The Sea is Watching (2002)

Akira Kurosawa filmleri arasında yer alan yapım, 19. yüzyılda bir genelevde çalışan O-Shin adındaki, genç ve güzel bir geyşanın hikayesini anlatmaktadır. Günün birinde köylerine gelen bir samuraya yardım eden O-Shin samuraya aşık olur. Samuray da O-Shin'e aşık olur ve onu günahlarından temizlemek ister. Ancak kader ve şans, bu iki aşığı sürekli ayrı tutmaktadır.