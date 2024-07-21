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Haberler Pazar Plajın minik ustaları iş başında

Plajın minik ustaları iş başında

Deniz, güneş, kum üçlüsünden kumu en çok seven çocuklar. Islak kumlar üzerinde saatlerce uğraşıp kale yapan, derin çukurlar açan çocuklara bazen ebeveynleri de eşlik ediyor. Sonuçta çıkan eser karşılığında ‘aferin’i kapan minikler eserlerine gururla bakıyor.

ERCAN AKGÜN
Plajın minik ustaları iş başında

Sıcak havalarda insanların eğlenme ve serinleme anlayışı, yaş grubuna göre değişiyor. Büyükler denize girip yüzerek rahatlarken, su aktiviteleriyle stres atarken, çocuklar da içgüdüsel olarak plajda kumlarla oynamayı tercih ediyor.

Minik tatilcilerden kimileri kaleler inşa ediyor, kimileri derin çukurlar kazıyor, kimileri de plaja uzanıp serinliğin tadını çıkarıyor.

MİMARİ ESER GİBİ!

Anne babalarıyla Çeşme'ye giden minik sanatçıların, kumsaldaki yoğun çalışmaları sırasında ise ortaya komik görüntüler çıkıyor. Dakikalarca hatta bazen saatlerce uğraştıktan sonra büyük bir iş başarmışçasına sevinen küçük ustalar, ortaya çıkardıkları eserlerle gurur duyarken, ebeveynlerinden de 'aferin' yorumunu duymanın mutluluğunu yaşıyor.

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