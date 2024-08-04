İzmirliler Ağustos’ta kültür ve sanata doyacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, Ağustos ayı boyunca kentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerin takvimini açıkladı. Konser, sergi, sinema ve tiyatro gibi çeşitli etkinlikler İzmirlileri bekliyor.

FİLM GÜNLERİ

1 Ağustos'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başlayan Çim Konserleri ve Gezici Açıkhava Film Günleri, Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble konseri ile başladı. Mucize Aynalar filmi ise Kiraz Cumhuriyet Meydanı (6 Ağustos), Tire Büyükkale Köyü Meydanı (8 Ağustos), Aliağa Demokrasi Meydanı (13 Ağustos), Buca Hasanağa Bahçesi (15 Ağustos), Foça Beşkapılar Amfi Tiyatro (17 Ağustos) ve Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda (20 Ağustos) ücretsiz gösterilecek. Yeniden Sinematek kapsamında 14 Ağustos'ta Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Yetenekli Bay Cage, 21 Ağustos'ta Köylüler ve 29 Ağustos'ta İnşallah Erkek Olur filmleri gösterilecek. Çim Konserleri kapsamında 15 Ağustos'ta Retrobüs, 21 Ağustos'ta Doludizgin Manço Project ve 29 Ağustos'ta A Capella Gramofon feat Cavernas Band sahne alacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 16-30 Ağustos tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Çizgifilm ve Animasyon Bölümü'nün Frames adlı karma sergisi, 20-28 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığı'nın Cumhuriyetimizin 100. Yılında fotoğraf sergisi ziyaret edilebilecek. İzmir Sanat Galerisi'nde 18 Temmuz'da başlayan Bir Uçtan Bir Uca Disiplinlerarası Soyut ve Figür sergisi 18 Ağustos'a kadar, Lale Temelkuran'ın resim sergisi ise 22 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında gezilebilecek.

MAHALLE ŞENLİKLERİ

5 Ağustos'ta Nevzat Kaya'nın Psikanalitik Edebiyat İncelemeleri Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Drama Salonu'nda 19.00- 21.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu etkinlik, 12, 19 ve 26 Ağustos'ta da aynı yerde ve saatte devam edecek. 23 Temmuz'da başlayan Mahalle Şenlikleri, Ağustos ayında da sürecek.