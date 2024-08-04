Yeni heyecanlar bizi bekliyor

KOÇ İşinizi geliştirmek istiyorsunuz

İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin olabilirsiniz.

Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz.

Bu hafta sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız.

BOĞA Kariyerinizde iddialısınız

Gündemde olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz. Çevresel faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Onlarla bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Çevresel faktörler sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken, sosyal kişiliğinizde sağlam temeller üzerine boy verecek. Birlikte olduğunuz kişi sizi duygusal anlamada zorlayabilir ve sorunları büyütebilir. Kıskançlık duygusunu fazla abartmayın.

İKİZLER Şans sizden yana

Hayatın doğal yapılanması içinde her şeyi çok kolay çözerek taşları yerine oturtacaksınız. Bu hafta Jüpiter ve Mars'ın olumlu etkisini üzerinizde göreceksiniz. Çevrenizde sizin bilgeliğinizden faydalanacak çok kişiye önderlik yapacaksınız. Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek.

Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.

YENGEÇ Kalıplarınızdan kurtulun

Bu hafta girişimci ruhunuzun uzun vadelere yayılacağı başlangıçların temelini kuracaksınız. Egolarınızın yüksek olduğu bu günlerde çevredeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak.

Kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz.

Aile ve yuva evinizdeki Mars'tan güçlü etkiler almaya başlayacaksınız. Kariyer ve toplumsal hayatınızı destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Estetik operasyon düşünenler için uygun bir dönem.

ASLAN Ortak ilişkileriniz güçleniyor

Venüs burcunuzda aşk ve mantık kol kola gezecekler. Sosyal ilişikleriniz yoğunluk kazanmaya devam ederken karşılaşacağınız cazip kişiler ilginizi çekecektir. Uyumlu düşüncelerinizle ortaklıklar konusunda ılımlı bir hava estirecek kişiler üzerinde önemli olacaksınız. Özgürlüğünüzü duygularınıza göre kullanabilirsiniz.

Sosyal çevrelerde tanışacağınız güçlü kimselerle iyi ilişkiler içinde olmanız size avantajlar getirecek.

Hem size prestij kazandıracak, hem de size yardım edebilecek özel ve popüler kişilerle birlikte olacaksınız.

BAŞAK Çalışma sisteminiz değişiyor

Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

Çalıştığınız kişilerle işbirliğiniz artıyor. Bu hafta farklı iş düzeninize sahipsiniz. İstediğiniz her türlü hedefe yakın olduğunuzu siz de fark edeceksiniz. İş birliği yapacağınız kişilerden beklediğiniz haberlerin gecikmesi de canınızı sıkabilir. Ani gelişen olaylar karşısında tepkinizi koyacaksınız.

İstediğiniz anlaşmaları yapacaksınız.

Önemli kararlar arifesinde iseniz çekinmeden kararlar vereceksiniz.

TERAZİ Güçlü arzular devrede

Mars ve Venüs sizi destekliyor. Bazılarınızın aşk içgüdüleri artarken, kısa süreli maceralar yaşayacaklar. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız; zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz.

Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız.

Duygusal olmak için çevrenizdeki tüm donelerin tamam olduğunu göreceksiniz. Sadece keyifli günler geçirirken bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.

Aynı zamanda iş iliklerinizde güçleniyor.

Başlangıçlar yaparken iyi düşünmelisiniz.

AKREP Aile sorumluluğunuz önemli

Bu hafta, o çok sevdiğiniz ev yaşantınız gündemde olacak. Kişisel olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor. Kariyer evinizde Venüs ve karşıt Jüpiter tüm iyi dileklerini ve olumlu enerjisini size aktarmak için sanki size söz vermiş gibi davranıyor. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

Sorumluluğunuz oldukça yüksek.

Fakat bu sorumluluk özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz. Bu istekleriniz konusunda sabırlı ve özverili davranmanız sizin yararınıza olacaktır.

YAY Aşkın sözü geçiyor

Yakınlarınızla kuracağınız sevgi bağları önemli olacak. Ask evinizde Mars'tan ve Jüpiter'den önemli etki alıyorsunuz. Bu hafta aşkın önemi çok büyük. Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda doğal cazibenizi kullanacak ve isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.

Karşınıza çıkan her kişi potansiyel bir duygu seline dönüşebilir.

OĞLAK Girişimci yönleriniz ön olanda

İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir dönem olacağından emin olabilirsiniz.

Kişisel değer kavramlarınız önemli ve bu nedenle kararsız ortalıkta dolaşan kişilikleri sevmiyorsunuz.

Sizden yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız. Bu ortak organizasyon çalışmaları içinde olacağınız biri olabilir. Kendinizde yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken daha disiplinli olmak zorundasınız.

Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız.

KOVA Gücünüzü sınıyorsunuz

Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceğiniz bir hafta içindesiniz.

Bu koşullar her zaman kişinin karşısına çıkmaz. Fırsatlardan faydalanmanın tam zamanı. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.

Oldukça hırslı bir karakter yapısıyla denemediğiniz konularda başarılı olacak ve ilişkilerinize otoriter bir tavırla yaklaşacaksınız.

BALIK Enerjiniz çok yüksek

Aşkta bu hafta yine duygusal olacaksınız.

Aşk hayatınızda hiç kimsenin cesaret edemeyeceği riskleri göze alacaksınız. Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal ve kariyer gelişimleri de beraberinde getirecek. Siz aşka çok önem veren bir kişi olarak bu dönem, her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını size hatırlatmak isterim. Venüs ve Jüpiter sayesinde katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz fakat siz yine dikkatli olmak zorundasınız.