Kupanın sahibi Arkas Sailing Team oldu

Yelken tutkunlarının yakından takip ettiği ve bu yıl Çeşme'de 8'incisi gerçekleştirilen Arkas Aegeanlink Regatta'da birinciliği Blue Moon isimli teknesiyle Arkas Sailing Team kazandı. HIT X ikinci olurken, üçüncülüğü ise Göztepe Yelken Ağanlar 1925 elde etti. Overall ödülleri Ilıca Yıldızburnu'nda yapılan törenle sahiplerine verilirken, tüm yelkenciler ve vatandaşlar, Mirkelam'ın konseriyle eğlence dolu bir gece yaşadı. Arkas, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve IC Çeşme Marina işbirliği, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı'nın desteğiyle 13-18 Ağustos tarihleri arasında yapılan yarışlara, 32 tekne ve 300'ün üzerinde yelkenci katıldı.

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Hiçbir karşılık beklemeden sporun gelişmesi için büyük emek ortaya koyan Arkas Ailesi'ni, kıymetli sporseverlerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Çeşme'nin rüzgarına renk katıyorsunuz" derken, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise çok keyifli bir beş gün yaşandığını vurguladı. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, EAYK Başkanı Ramazan Karakundakoğlu ve IC Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer de emeği geçen herkese teşekkür etti.