Yamaç paraşütü ile tarihi kaleye iniş

Manisalı yamaç paraşütçüsü Celal Gündüzalp hafta sonu etkinliği olarak Spil Dağı Milli Parkı Karlık noktasından 1453 metre yükseklikten havalanarak Manisa Kalesine sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. İniş esnasında kale etrafında fotoğraf çekmek için bulunan; Manisa'da tarihi ve kültürel etkinlikleri fotoğraflayan Manisa Fotoğrafçısı Oktay Karaduman tarafından tarihi iniş fotoğraflandı.

Tarihi Manisa Kalesi ve Ulu Camii üzerinde adeta rüzgarla dans ederek yamaç paraşütüyle uçan ve sonrasında iniş yapan Celal Gündüzalp 3 yıldır Manisa semalarında profesyonel olarak uçuş yaptığını, gerekli önlemlerin ve eğitimlerin alınması sonrasında 'Yolda araba kullanmaktan daha güvenli' ifadesini kullanarak yamaç paraşütünün çok güvenli bir spor olduğunu söyledi. Manisa Fotoğrafçısı Oktay Karaduman'a konuşan Gündüzalp, "Devlet büyüklerimizden Manisa tanıtımına katkısı olması adına yamaç paraşütü uçuşları ile ilgili bir organizasyon yapılmasını talep ediyorum. Benim hedefim yamaç paraşütünde dünya şampiyonluğunu elde ederek ülkemin ve kadim Şehir Manisa'mızın ismini tüm dünyaya duyurmak. Yamaç paraşütü ile uçma hayali ve uçma tutkusu olanları Manisa Spil Dağına uçmaya davet ediyorum" dedi.