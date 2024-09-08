İzmir’den Çin’e sanat köprüsü

İzmirli ressam Nur Hilal Harsa yeni kişisel sergisini Çin'in en yüksek nüfuslu kenti Şangay'da açtı. Holly Art adlı galeride Xue Hongyan küratörlüğünde sanatseverlerle buluşan Sessiz ve Derin isimli sergi, 15 gün boyunca gezilebilecek. 2000 yılında Societe Nationale Des Beaux Arts (S.N.B.A. Paris, Fransa) kurumu üyeliğine kabul edilen Harsa, Paris'teki Louvre Müzesi'nde pek çok kişisel ve karma sergiyle eserlerini sergiledi. Resim çalışmalarına, 1990 yılında Ankara'daki Muharrem Pire atölyesinde başlayan İzmir'de Ali Rıza Kırkhan, İstanbul'da ise Yusuf Taktak'ın atölyesinde resim çalışmalarına devam eden Harsa'nın bugüne kadar pek çok eseri sanatseverlerle buluştu.