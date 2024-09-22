UFO’lar artık Tire’ye uğramaz oldu

Yıllardır tartışılır, 'uzaylılar gerçek mi değil mi?' Bu soruya insanlık uzun bir süredir yanıt arıyor. Neredeyse inananlar ve inanmayanlar tam ortasından ikiye bölünmüş durumda. Ülkemiz ve dünya ölçeğinde son zamanlarda hızla artan UFO gözlemleri kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Amerikan donanmasının fizik kuralların aykırı hareket ederek büyük bir hızla okyanusa dalış yapan UFO'nun video kayıtlarını yayınlaması tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İLK YENİ ASIR DUYURDU

Son yıllarda, Ege ve İzmir'de de tanımlanamayan gök cisimlerin (UFO) gözlemlerinde artışlar yaşanıyor. Tabii bunun en büyük nedeni ise artık hemen hemen herkesin cep telefonlarında olan video ve fotoğraf çekme özelliği. Bas ve kayıt al... İsterseniz konuya biraz daha yakından bakalım. Son 8-9 yıl içinde sadece kendi haberlerimden yola çıkarak Yeni Asır'ın sayfalarına taşıdığı keyifli UFO haberlerini kısaca bir hatırlayalım...

Gani Çakır

UZAYLILAR TEHDİT ETTİ

24 Şubat 2016. Tireli, gece bekçisi Gani Çakır, UFO'dan inen uzaylıların kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Çakır'ın iddiasına göre olay, İzmir'in Tire ilçesi Akkoyunlu mevkiinde yaşandı. Çakır, el feneriyle iletişim kurduğu uzaylılar tarafından Türkçe anonsla tehdit edildiğini öne sürdü. Bugüne kadar uzaylıların varlığına inanmadığını belirten Çakır, şiddetli yağmurun yağdığı 20 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında yaşadığı ilginç deneyimden sonra çok korktuğunu ve ancak olaydan iki gün sonra uzaylıların indiği tarlaya gidip izler aradığını ifade etti. Konu ilerleyen günlerde 'UFO gören masum köylü' boyutuna indirgenerek magazinleştirildi. Ulusal televizyon programlarında magazin konusu olan Gani Çakır ise olayın izlerini bugün bile yaşadığını ifade ediyor. 30 Mart 2016, Ali Gacaner adlı Tireli çiftçi bugün 77 yaşında... Yıllarca, benimde okuduğum Kurtuluş ilkokulunda hademe olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Emekliliğinde ise ata mesleği çiftçiliğe döndü. 2008'de, ailesinin de tanıklığıyla öyle bir olay başına geldi ki tam 8 yıl "benimle dalga geçerler' diye suskun kaldı. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, Çoban Mezarlığı mevkiinde Ali Gacaner adlı çiftçiye ait eve 2008'de UFO düştüğünü iddia etti. Akdoğan, uzaylı varlığın ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma tarafından götürüldüğünü ve olayın yetkililerce örtbas edildiğini öne sürdü. Ali Gacaner ise, "Uzun yıllar bu olaydan kimseye bahsetmedik. Haktan Bey bizimle konuştuktan sonra ikna olduk" dedi. Ali Gacaner, "14 Haziran 2008'de gece saat 00.30 sıralarında oğlum, eşim ve gelinimle evin bahçesindeydik. Hava sıcak olduğu için avluda oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle bahçeye bir ateş topu düştü. Çok korktuk. Köpekler havlamaya, ineklerimiz kendi etrafında dönmeye başladı. Karşımızda, etrafına kırmızı ışıklar saçan bir varlık duruyordu. Büyük gözleri ve kulakları vardı. 1.50- 1.60 metre boyundaydı. O da bize bakıyordu" diye konuştu. Gacaner, şöyle devam etti: "Üzerine yöneldiğimizde gözlerini bizden ayırmadan yavaş yavaş geri geri gidiyordu. Gelinim jandarmayı aradı. 20 dakika sonra ekip geldi. Silahlarını doldurarak varlığa doğrulttular. Komutan bir el feneri ile varlığa yöneldi ve omzundan yakalayıp hızlıca araca bindirdi. Bir daha bize konuyla ilgili hiç bilgi verilmedi"...

Sirius Ufo Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaş,"İzmir ve çevresindeki gözlemlerde son yıllarda ciddi artışlar yaşanıyor" dedi.

İKİ KEZ KARŞILAŞTI

Tireli emekli bayan öğretmen ilk gözlemini 8 Temmuz 2016'da evinin balkonunda gece kitap okurken yaptı. Cep telefonuyla yaklaşık iki saat boyunca havada asılı şekilde duran cismi görüntüleyen öğretmen hanım ikinci gözlemini de bundan tam 14 ay sonra gerçekleştirdi. Çevresinde kırmızı yeşil ışıklar ile ortasında beyaz ışık huzmesinin bulunduğu iki uzay gemisinden biri yere 100 metre kadar alçaldıktan sonra hızla uzaklaştı. İkinci deneyimini yaşayan ilkokul öğretmeni "O kadar alçaldı ki daire şeklindeki uzay gemisinin pencerelerini bile gördüm" dedi. Bayan öğretmenin gözlem yaptığı yer ise gece bekçisi Gani Çakır'ın uzaylılar tarafından tehdit edildiğini öne sürdüğü alana çok yakın olması. Bu bir tesadüf olabilir miydi bilinmez? Kimliğini, tahmin edeceğiniz malum nedenlerden dolayı açıklamayan istemeyen bayan öğretmen "O kadar alçaldı ki daire şeklindeki uzay gemisinin pencerelerini bile gördüm" dedi.

ÖĞRETMENİ 70 KM TAKİP ETTİ

Bir gece yarısı Adnan Menderes Havalimanı'ndan otomobiliyle tek başına Tire'ye dönüşe geçen bayan öğretmen o gece hayatının en ilginç olayını yaşayacağından habersizdi. Otomobiliyle seyir halindeyken, bir süre sonra havada sabit şekilde asılı duran büyük bir ışık gördü. Önce, havaalanına iniş yapmaya çalışan bir uçak olduğunu düşündüğü nesnenin yol boyunca kendisini yaklaşık 70 km boyunca takip ettiğini fark etti. Tire'deki evine dönmek için yoluna devam eden bayan öğretmen, ilçeye 5 km kala ikinci bir şok daha yaşadı. Bu kez iki uzay gemisi birden karşısındaydı...

İZMİR'DE ÜSLERİ OLABİLİR

Artan gözlemler sonrasında Tire'ye gelen Sirius Ufo Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Erhan Kolbaş araştırmalarının ardından Yeni Asır'a şunları anlattı. "İzmir ve çevresindeki gözlemlerde son yıllarda ciddi artışlar yaşanıyor. Dünya dışı varlıkların farklı motivasyonlarla gezegenimizi ziyaret ettiklerini, ayrıca, altın, uranyum veya bor gibi kıymetli madenlerle de yakından ilgilendiğini düşünüyorum. Gerçekten görünmek isterlerse görünüyorlar. Veya tam tersine ışığı kırarak ya da daha farklı kamuflaj teknolojileriyle görünmez olabiliyorlar. Güpegündüz üzerinizden bir futbol sahası boyunda bir gölge geçebiliyor. Ancak gökyüzüne baktığınızda hiç bir şey göremiyorsunuz. Artan gözlem sayısına bakarak, bu bölgede dünya dışı ziyaretçilerin üssü olabileceği ihtimalini de göz ardı edemeyiz."