Muğla’nın taçsız kraliçesi: Milas

Muğla'nın, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi turistlik ilçeleri arasında adı biraz gölgede kalsa da Milas, en az 5 bin yıllık geçmişi ile muhteşem bir tarih ve kültür kentidir. İlkçağlarda Anadolu'nun güneybatısında hüküm süren Karia Uygarlığının en önemli kentiydi. Antik çağlardaki adıyla Mylasa, bu dağlık ülkenin batısında, Sodra Dağı'nın eteğinde kurulmuştur. Tarihte iki kez, Karia ve Menteşe Beyliği dönemlerinde, başkentlik yapmıştır. Milas'ta Karia, Roma, Bizans, Selçuklu, Menteşe ve Osmanlı uygarlıkları hüküm sürmüştür. Bugün Milas ve çevresinde bu uygarlıklardan kalma çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Şüphesiz bu güzel kent muhteşem doğası, zengin tarihi ve eşsiz denizi ile her mevsim cazibe merkezi olmayı başarmış. Milas'ın dillere destan güzelliklerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

ARAP YUTAN

Milas'ta keşfedilmeyi bekleyen doğa harikalarından biri olan Arap Yutan, Sarıçay mevkiinde yer alıyor. Yemyeşil bir vadiden ve vadinin ortasında oluşmuş göletten oluşan Arap Yutan, bölge sakinlerinin çok eski zamanlardan beri, gerek piknik gerekse yüzmek için sıklıkla ziyaret ettikleri bir yer. Ne yazık ki yıllar önce bir kişi vadideki suda boğulduğu için söz konusu bölgeye Arap Yutan adı verilmiş. Arap Yutan, buz gibi suyu, yemyeşil bitki örtüsü ve tertemiz havasıyla adata saklı cennet. Vadide, doğa yürüyüşünden, yüzmeye, piknikten kampa, trekkingden, fotoğrafçılığa kadar pek çok aktivite gerçekleştirilebiliyor.

ZEYTİNLİKUYU PLAJI

Milas'ın Kıyı Kışlacık mevkiinde yer alan Zeytinlikuyu Plajı, tertemiz denizi ve harika atmosferiyle ziyaretçileriyle arasında büyük bir bağ kuruyor. Kışları sessiz ve sakin kalan bölge yaz aylarında ise oldukça kalabalık. Zeytinlikuyu'nun ününü duyanlar Milas'a gelir gelmez plaja koşuyor dersek abatmış olmayız herhalde.

İASSOS ANTİK KENTİ

Bizans döneminin en önemli merkezlerinden biridir. Tarihe meraklıysanız, İassos Açık Hava Müzesi'ni gezmenizi ve Bronz Çağı dönemine ait eserleri incelemenizi öneriyoruz. Balıkpazarı Açık Hava Müzesi, Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde bulunuyor. Muğla'ya 92 km, Milas'a ise 28 km uzaklıktadır. Eğer Milas'a yolunuz düşerse İassos Açık Hava Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin.

GÖKÇELER KANYONU

Gökçeler Köyü'nde, birbirinden güzel doğa güzellikleriyle karşı karşıya kalacağınızdan emin olabilirsiniz. Gökçeler Kanyonu köye gider gitmez ziyaret etmeniz gereken önemli noktalardan biri. Diğer yandan köy içerisinde yer alan sevimli restoran ve kafelerde Milas'ın birbirinden güzel yöresel yemeklerini tadabilirsiniz.

ÇÖKERTME KOYU

Milas'a bağlı, Çökertme'de yer almaktadır. Yemyeşil tabiatı ve masmavi sularıyla gören herkeste hayranlık uyandıran Çökertme Koyu, Milas'ın gezilecek yerleri arasında mutlaka yerini almalı. Muğla'nın 88 kilometre batısında, Milas ilçe merkezinin ise 50 kilometre güneybatısında bulunan koy cennetten bir köşeyi andırıyor. Son zamanlarda oldukça popülerleşen koy, temiz denizi ve ince kumlarıyla hem yerli hem de yabancı turistler tarafından tercih edilen yerlerden biri.

ŞEYTAN YALISI

Her mevsim ayrı güzel olan Milas'ı özellikle yaz aylarında ziyaret ediyorsanız Şeytan Yalısı'nı kesinlikle görün. Cennet gibi görüntüsüne zıt bir ismi olsa da incecik kumları ve tertemiz havasıyla sizi kendine hayran bırakacağına eminiz. Şehrin gürültüsünden uzak, ağaçların gölgesi altında uzanıp sadece dalga seslerini duyabileceğiniz Şeytan Yalısı favorileriniz arasında yer alacak.

YEDİLER MANASTIRI

Gölkaya Köyü'nde bulunan Yediler Manastırı, Milas'ın görülmesi gereken eski yapıları arasında yer almaktadır. M.S 7. yüzyılda yapılmış olan manastırda Hz. İsa ve 12 Havarilerin resmedildiği görkemli freskler bulunmaktadır. Aradan yıllar geçmesine rağmen ihtişamını koruyan bu manastırı yakından görmenizi ve bulunduğu noktadan muhteşem Bafa Gölü manzarasını mutlaka izleyin.